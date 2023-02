Pokal ga je poklical k sebi

Dober mesec po finalu svetovnega nogometnega prvenstva so spomini iz Katarja še kako živi. Z največjim veseljem jih obujajo Argentinci, ki so po izvajanju enajstmetrovk na račun Francije osvojili svoj tretji naslov, v Lusailu pa je argentinski kapetan Lionel Messi na svojem verjetno zadnjem mundialu vendarle zavzel svetovni prestol in bil izbran za najboljšega posameznika turnirja.

»Čutil sem, da Bog hrani en naslov zame. Mislim, da je čakal na pravi trenutek. Ne bi mogel izbrati boljšega, tako je bilo tudi z naslovom južnoameriškega prvaka. Vsak dan se mu zahvaljujem za vse, kar mi je dal,« je za Urbana Play povedal Messi, ki je z Argentino leta 2021 v Braziliji postal prvak domače celine in prekinil urok velikih tekmovanj.

Sledila je selitev k Paris Saint-Germainu, kjer bo v tej sezoni poskušal osvojiti izmuzljivi naslov v ligi prvakov tudi s pomočjo Kyliana Mbappeja. Francoski as, prvi strelec SP v Katarju, je bil po porazu v finalu tarča zbadljivk Argentincev, s svojim obnašanjem pa se denimo po zmagi nad Nizozemsko v četrtfinalu ni izkazal niti Messi, ki je pred kamerami nahrulil napadalca Wouta Weghorsta.

Diego je navijal

»Nisem zadovoljen, ker sem mu rekel, da naj se pobere. Je pa res, da gre za trenutke visoke napetosti. Takšna podoba mi ni všeč, a se zgodi,« je nadaljeval Messi, ki s PSG še naprej ni prepričljiv v domačem prvenstvu – Parižani so na zadnjih petih tekmah utrpeli dva poraza –, 14. februarja pa jih čaka prvi obračun osmine finala lige prvakov z Bayernom.

Messi priznava, da se z veseljem spominja trenutkov, ki jih je z družino preživel v Katarju. Poleg žene Antonelle so mu družbo delali še 10-letni Thiago, 7-letni Mateo in 4-letni Ciro. »Po tekmi z Nizozemsko se je Thiago celo zjokal, Mateo je računal, koliko točk potrebujemo po uvodnem porazu s Savdsko Arabijo, kar sploh ni bila naša najslabša tekma. Ciro pa še ne ve, kaj se dogaja,« je dodal Messi. »Z Antonello pred finalom nisva spreminjala rutine, tekme pred spanjem skoraj nisva omenjala. Spal sem zelo dobro. Skozi celotno prvenstvo sem bil zelo miren.«

Messi je v finalu (3:3) zadel dvakrat, tako kot Mbappe (prispeval je hat-trick) pa je bil nato natančen tudi v »loteriji« enajstmetrovk, ko se je z obrambami izkazal argentinski vratar Emiliano Martinez. Po odločilnem golu Gonzala Montiela je 35-letni Messi znameniti pokal poljubil že pred svečano podelitvijo.

»Videl sem ga tam in nisem se mogel zadržati. Klical me je in govoril: 'Konec je. Pridi sem in me zgrabi, zdaj se me lahko dotakneš.' Poljubil sem ga. To sem potreboval,« je priznal Messi in dodal, da je velika škoda, ker mu ga ni uspel podeliti pokojni velikan argentinskega nogometa Diego Maradona. »Diego je od zgoraj navijal za nas skupaj s še veliko drugimi ljudmi, ki so me imeli radi in si želeli, da uspem. Dajali so nam moč,« je prepričan Messi.