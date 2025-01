Poglejte, kako je slovenski komentator navijal za hrvaško smučarko (VIDEO)

Hrvaška 20-letna smučarka Zrinka Ljutić je osvojila prvo mesto na slalomski tekmi v slovenski Kranjski Gori. To je njena druga zaporedna zmaga v slalomu, s katero je prevzela vodstvo v skupnem seštevku slalomistk. V Kranjski Gori je drugo mesto zasedla Švicarka Wendy Holdener, ki je za Zrinko zaostala 16 stotink, tretja pa je bila Anna Swenn Larsson z zaostankom ene sekunde in 19 stotink.

Od Slovenk se je najbolje odrezala Andreja Slokar, bila je sedma.

Tekmo je spremljal slovenski komentator, ki je bil nad smučanjem Hrvatice prevzet in je navijal zanjo, kot ta gre Slovenka v boj za odličje.

Medtem ko je Ljutić drvela proti veliki zmagi, je komentator navijal: »Gremo, Zrinka, gremo, Hrvaška, ni meja zdaj za nas! Zdaj vsi navijamo za Zrinko! Kakšna vožnja Zrinke Ljutić v Kranjski Gori!« je vpil v komentatorski mikrofon, nato pa po Zrinkinem prehodu cilja zakričal: "Daaaaaa!"

»Sem brez besed. Počutila sem se dobro, želela sem le pospešiti v finišu in uspelo mi je, skoraj popolno. Zahvaljujem se vsem, ki so prišli, to je šele začetek,« je po tekmi povedala Ljutić, ki je postala prva Hrvatica, ki je zmagala v slalomu v Kranjski Gori.