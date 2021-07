Poglejte, kako je Rogličev sinček Lev ukradel srca navijačev (VIDEO)

Primož Roglič s sinom Levom FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Veselje na Brniku FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Tako so navijači pričakali kolesarskega asa Rogliča FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Danes okoli poldneva je letališče Jožeta Pučnika pokalo po šivih. V domovino se je namreč vrnil zlati olimpijec Primož Roglič . Pričakala ga je množica navijačev, ki je glasno vzklikala in prepevala slovenske pesmi. Za čudovito presenečenje pa sta poskrbela tudi Primoževa boljša polovicain njun sinček. Medtem ko je bil Roglič še okupiran z novinarji, sta Lora in Lev prišla pozdravit navijače.Lora je nato prišla po sinčka in se vrnila v notranje prostore. A mali Lev, ki je junija dopolnil dve leti, je kmalu pritekel nazaj pred navijače in poskrbel za novo presenečenje. Začel je neutrudno mahati s slovensko zastavo, s tem pa povzročil pravo navdušenje med navijači.