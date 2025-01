Pogi ima vse adute za novo zmago

Seznam nekdanjih šampionov, ki so navdušeni nad kolesarskimi dosežki Tadeja Pogačarja, je bogatejši še za Miguela Induraina. Španski as je prevladoval na dirki po Franciji v 90. letih in je bil prototip kolesarja za etapne dirke s konca prejšnjega stoletja, zdaj pa je prepričan, da vloga favorita za zmago na dirki po Franciji lahko pripada le Tadeju: »Ima močno ekipo, izkušnje in je dobro pripravljen, je zelo motiviran, ima vse adute, da znova osvoji Tour.«

V kolesarski zgodovini ima Miguel Indurain posebno mesto. Big Mig, Miguelon ali preprosto kralj je bil pred prihodom Lanca Armstronga najboljši kolesar za tritedenske dirke v karavani, za razliko od teksaškega tekmeca na petih rumenih majicah, ki visijo v njegovi omari, ni nobenega dopinškega madeža. Indurain ni bil tipični zvezdnik, kljub robustni postavi pri 186 centimetrih je raje ostal v ozadju.

Razen ko je šlo za kolesarske dirke. Tam je bil nepremagljiv, v letih 1991-1995 je osvojil pet zaporednih zmag na Touru. Oboževal je dolge etape in dirke dobival z vožnjo na čas, pravi, da mu moderno kolesarstvo ne bi preveč ustrezalo: »Rad sem imel ekstremno dolge in nepredvidljive etape, pa dolge, mitske vzpone. Tega danes ni več, etape so krajše in vzponi bolj eksplozivni, po drugi strani pa je vse veliko bolj nadzorovano. Kolesarji imajo več informacij in manj svobode, da sami odločajo o razpletu dirke, danes favorita v pobegu ne boste več našli.«

Roko na srce tudi Indurain ni bil ravno pogost »gost« v vratolomnih akcijah, ki so postale zaščitni znak Pogačarja. O njem tudi 60-letnik iz Navarre govori z izbranimi besedami, prepričan je, da je prvi favorit za zmago tudi na letošnji rumeni pentlji. »Tadej je favorit, ker je branilec zmage. Tako je bilo tudi lani z Jonasom Vingegaardom, a se mu je leto podrlo zaradi poškodbe v Baskiji. Če slaviš leto poprej, si prvi favorit, da zmago ponoviš,« pravi Indurain in o razlogih za Pogačarjevo prevlado dodaja: »Psihično je odličen in še vedno mlad, ima tudi odlično ekipo, ki mu stoji ob strani in je vsako leto boljša. A se dirke iz leta v leto spreminjajo, so bolj napete in nepredvidljive, iz dneva v dan se morajo kolesarji znova dokazovati, zato je med njimi veliko napetosti.«

Ustavi ga lahko le poškodba

Indurain je sicer prepričan, da to Pogačarju ne more priti do živega, je pa opozoril na poškodbe, ki lahko hitro sezono postavijo na glavo, kar je ob zlomu zapestja in kasnejših težavah v drugi polovici Toura 2023 Pogi že spoznal na lastni koži.

Najboljši kolesar na svetu se bo v tej sezoni vrnil k preizkušenemu receptu, ki vključuje spomladanske klasike, premor in nato dirko po Franciji. Ni izključil možnosti, da v prihodnje še ponovi dvojček Giro-Tour, a bo letos v tekmovalni program raje vključil špansko Vuelto, kjer skupne zmage še nima. Rdeča majica bi dopolnila komplet, ob tem mu dirka po Španiji ponuja idealno priložnost za dvig tekmovalne forme pred odhodom v Kigali, kjer bo branil majico svetovnega prvaka. Ta težko dosegljivi podvig bo zagotovilo, da Pogačarju motivacije tudi v letu 2025 ne bo zmanjkalo. Kot pravi sam, želi »še naprej uživati in se zabavati na kolesu«.