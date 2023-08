Zagrebški navijači udeleženi v krvavem incidentu: mladeniča (29) zabodli do smrti, deklica hudo poškodovana (VIDEO)

Evropska nogometna zveza (Uefa) je po smrti mladega Grka, ki so ga sinoči v predmestju Aten v izgredih med domačimi in zagrebškimi navijači zabodli do smrti, odpovedala današnjo tekmo 3. predkroga lige prvakov med Aek in Dinamom. Kot so pri Dinamu zapisali na klubski spletni strani, nov termin dvoboja po odpovedi še ni znan.

Navijači AEK-a se medtem poslavljajo od 29-letnega Michalisa Katsourisa, ki je umrl po napadu z nožem. Oglasil se je tudi atenski klub: »«Michalis, AEK te ne bo nikoli pozabil! Stroga kazen za morilca in odgovorne.«

Po najnovejših novicah iz Grčije je tudi 13-letna deklica je po navijaških spopadih v Atenah končala v bolnišnici s poškodbo glave. Grški mediji poročajo, da je bila deklica poškodovana v napadu hrvaških navijačev, ko je bila z družino. Zdravniki pravijo, da je njeno stanje resno, a stabilno.

Nasilni spopadi skupine ultrasov

Pred prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, ki bi morala biti zvečer na stadionu AEK v Nea Filadelfiji v predmestju Aten, so se v nasilnih spopadih pomerile skupine ultrasov, pri čemer je bilo najmanj osem ranjenih.

Kljub prepovedi Evropske nogometne zveze (Uefa) o obisku gostujočih navijačev se je v ponedeljek pozno zvečer v bližini stadiona AEK, kjer se zbirajo domači navijači, pojavilo od 100 do 120 navijačev zagrebškega Dinama.

Za zdaj ni jasno, kako je lahko tako veliki skupini organiziranih navijačev uspelo prevoziti celotno državo in priti do Aten, ne da bi avtomobile ustavila policija, ki je vedela za prepoved organiziranega gibanja navijačev, piše portal protothema.gr.

Policija je v izgredih aretirala 98 navijačev.

Dinamo poziva navijače, naj ne potujejo v Grčijo

Hrvaški nogometni prvak Dinamo je danes zjutraj v sporočilu za javnost obsodil incidente in vnovič pozval navijače, naj ne potujejo v Grčijo. Uefa je namreč v dogovoru s policijo že vnaprej odločila, da bosta obe tekmi minili brez gostujočih navijačev.