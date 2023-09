Organizatorji so si privoščili veliko blamažo: to se je Sloveniji že večkrat zgodilo

Odbojkarska zveza Slovenije je na Evropsko odbojkarsko konfederacijo naslovila protestno pismo. Podlaga zanj je napačna uporaba zastave na četrtkovi polfinalni tekmi evropskega prvenstva med Slovenijo in Poljsko v areni PalaLottomatica v Rimu, so sporočili iz slovenske zveze. Namesto slovenske zastave so uporabili slovaško.

Organizatorji so namreč na LED panojih, LED kocki in v uradnem biltenu tekmovanja namesto slovenske zastave uporabili slovaško.

Pričakujejo opravičilo

»Ker to ni prvo takšno ravnanje organizatorjev največjih tekmovanj pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije, na OZS pričakujemo opravičilo organizatorjev, italijanske odbojkarske zveze in Evropske odbojkarske konfederacije, obenem pa od Evropske odbojkarske konfederacije zahtevamo, da poostri nadzor nad organizatorji tekmovanj in se tako v prihodnje izogne tovrstnim situacijam,« so v izjavi za javnost zapisali pri slovenski odbojkarski zvezi.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je sicer na četrtkovi polfinalni tekmi izgubila proti Poljski, ob tem pa ostala brez prvega podajalca Gregorja Ropreta, ki je zaradi poškodbe gležnja že končal nastope na evropskem prvenstvu. Namesto njega bo zaigral Dejan Vinčić.

Slovenci bodo igrali tekmo za tretje mesto. V Rimu se bodo v soboto ob 17.30 pomerili s Francijo, ki je doživela poraz proti Italiji.