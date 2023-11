Olimpijin igralec prihodnosti: Je lepa, majhna in malce balkanska

Olimpija je ujela šampionski ritem v 1. SNL, a njene moči so uperjene še na evropsko fronto, na katero se ta teden vrača v četrtek: v peti tekmi skupine H konferenčne lige v Stožicah gosti francoskega velikana Lille. Tri dni pozneje jo čaka največja domača tekma in gostovanje v Ljudskem vrtu. »Vedno je najpomembnejša prva naslednja tekma,« je peklenski teden napovedal Olimpijinih igralec prihodnosti Nemanja Motika.

Berlin, München, Beograd in zdaj Ljubljana, to je življenjska in športna transverzala Srba, ki je odraščal v Nemčiji, nogometno uveljavitev pa preko Herthe, Bayerna in Crvene zvezde poskuša doseči pri slovenskih prvakih. » Hertha je klub mojega otroštva in najlepših let, Bayern je največji v vsem, pri Crveni zvezdi sem mentalno postal zrelejši. V otroštvu sem v šolo (v Nemčiji; op. p.) hodil v njenem dresu,« je poletna okrepitev zeleno-belih kratko opisal svoje popotovanje, na katerem imata Ljubljana in Olimpija zdaj najpomembnejšo vlogo.

»Ljubljana je lepa in čista, ni veliko mesto, kakršna so Berlin, München in Beograd, vidim in občutim jo kot mestece. Pri Olimpiji sem takoj občutil pripadnost navijačev. Čustva so močno prisotna,« se je v slabe pol leta, kolikor časa je prebivalec Ljubljane, Šiškar, že zbližal z novim okoljem, ki ... »Ima nekaj balkanskega pridiha,« je bil iskren sin staršev, ki prihajata iz Bijeljine v BiH.

Bratska naveza

Olimpija prihaja v obdobje, ko lahko jesen spremeni v izjemno, solidno ali povprečno. Lille je prvi izziv, zeleno-beli so v gosteh drago prodali kožo (0:2). »Imamo kakovost za igranje na tej ravni. Če bi bila liga še močnejša, bi lahko tako zahtevne tekme igrali še na višji ravni iz tedna v teden. Sicer verjamem, da lahko pripravimo čudež, obljubim, da se bomo borili. Imamo močno željo, nogomet je čudežen, realno pa je Lille velik favorit,« je bil iskren fant, ki mu pri Olimpiji dela družbo leto dni mlajši brat Nikola.

»Na treningih sva skupaj v moštvu, ki zmaguje. On je branilec, marljiv je in ima kakovost. Hitro se lahko zgodi, da bova skupaj na igrišču,« upa, da bo Olimpija kmalu »plesala« po taktih bratske naveze. Po Lillu se bodo zeleno-beli usmerili proti Štajerski. »To bo pravi derbi, v katerih zmaga šteje šest točk, prinaša res le tri. Boljši bo tisti, ki bo imel boljše bojevnike,« je napovedal bitko pod Kalvarijo.

»V prvi smo bili favoriti, tudi zdaj smo, na igrišču smo potrdili našo premoč,« je vijolične izzval igralec, ki najbolj obvladuje ... »Preigravanje in igro z obema nogama. Uživam pa enako v golih kot podajah,« se je kratko in jedrnato predstavil napadalec, ki ima še prazno rubriko asistence.

»To ne pomeni, da sem sebičen, odločitve o tem, ali bom streljal, samostojno zaključil akcijo, ali podal soigralcu, so trenutne in po občutku presodim, kaj je najbolje,« je pojasnil prazno statistiko podaj ob prostem času ljubitelj vse bolj priljubljene igre padel, ene od različic tenisa ali kombinacije tenisa in skvoša.