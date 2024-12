Olimpija lahko odlično jesen spremeni v sanjsko

Olimpija na severovzhodu Poljske blizu Belorusije bo danes postavila piko na i odličnemu prvemu delu sezone. Nocoj ima priložnost, da odlično jesen spremeni v sanjsko. V zadnji letošnji tekmi in v zadnjem, 6. kolu konferenčne lige, se bo pomerila s poljskim nogometnim prvakom Jagiellonio, ki je s točko več (10) na osmem mestu. Preboj med osmerico najboljših je tudi velik izziv zeleno-belih.

Bitka za najboljših osem evropskih »tretjeligašev« je še odprta. Nedotakljiv je le angleški velikan Chelsea, za katerega je KL zgolj »poligon za trening«. Dvakratni evropski prvak je zmagal vseh pet tekem in dosegel 21 golov, varna je tudi Fiorentina s 13 točkami, medtem ko se bo za uvrstitev med osem najboljših in neposredno uvrstitev v osmino finala potegovalo še več kot ducat klubov.

V Olimpijinem igralskem taboru, ki je že v torek dopotoval v Bialystok in v soboto utrjeval moštveni duh na božično-novoletni zabavi, ne skrivajo visokih ambicij. Trener Victor Sanchez se zaveda, da je bila zaušnica in lekcija belgijskega Cercle Bruggeja prejšnji četrtek izkušnja, ki jo mora resno moštvo vzeti kot opozorilo in se iz nje tudi nekaj naučiti. Kljub odlični polsezoni ni vseeno, na kakšen način jo bo končala.

Spored

Lačni in motivirani

»Fantje so lačni in motivirani. Iztržiti želimo čim več,« je povedal Španec, ki se je jeseni soočil tudi s podnebnimi razlikami. V Španiji je le redkokdaj igral v tako spremenljivih razmerah kot v Sloveniji. K sreči so na vzhodu Poljske, v šele desetem mestu po velikosti s približno 200.000 prebivalci, zeleno-belo nogometno odpravo pričakale celo za stopinjo ali dve višje temperature. Tudi igrišče na Chorten Areni z zmogljivostjo 22.000 sedežev bo v primerjavi s Stožicami skoraj brezhibno.

Olimpijinemu strokovnemu štabu je bilo rahlo prizanešeno pri analizi igre poljskih šampionov. Kaj in koliko zmorejo, so pokazali že v Celju, kjer so v razburljivi tekmi iztržili neodločen izid. Takrat so sploh prvič »izgubili« dve točki, prejšnji četrtek pa so prvič tudi izgubili proti Mladi Boleslavu, tekmecu Celjanov za napredovanje med 24 najboljših.

David Sualehe je namigoval na odhod, a se je Portugalec le dogovoril za nadaljevanje kariere pri Olimpiji. FOTO: NK Olimpija/Facebook

Velik izziv

»Taktično so zelo dovršeni, za nas bodo res velik izziv,« je moč moštva z večinskim deležev tujcev v najboljši enajsterici razkril Sanchez, ki se je pridružil celjskemu rojaku Albertu Rieru pri vrednotenju dosežkov in moči tekmecev skozi prizmo proračuna. Res je poljski krepko višji, toda tudi ljubljanski ni tako nizek, da si s spretnim in posrečenim skavtingom ne bi mogli privoščiti konkurenčne zasedbe, ki bo nocoj lahko presenetila. Že pozimi pa bo Olimpija okrepljena s tremi, štirimi novinci, kot je napovedal direktor Igor Barišić.

»Tudi dva ali trije bodo odšli,« je še povedal direktor in razkril, da je tik pred dogovorom z generalnim pokroviteljem. »V Sloveniji je najti pokrovitelja z večjim vložkom domala nedosegljiva misija. Upamo na najboljše,« je še dodal Barišić in izdal, da bi se na dresih lahko kmalu pojavilo ime znanega angleškega proizvajalca avtomobilov GM, ki je zdaj v lasti Kitajcev. Kakšna pa bo nocoj udarna enajsterica, je pri Sanchezu vedno neznanka. Njegova rotacija igralcev prinaša vsaj tri ali štiri nove moči v primerjavi s prejšnjo tekmo.