Novica, ki bo razveselila vse Slovence: smučarski praznik v Kranjski Gori bo

Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) je danes po opravljeni snežni kontroli prižgala zeleno luč za izvedbo tekem v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev 9. in 10. marca na poligonu Podkoren v Kranjski Gori.

Prvi test za pripravo proge v razmerah tako rekoč brez nizkih temperatur sta bili tekmi svetovnega pokala alpskih smučark za Zlato lisico 6. in 7. januarja. Kljub težkim razmeram so organizatorji pripravili odlično tekmovalno progo, ki je zdržala dve veleslalomski vožnji in nato še dve slalomski.

V Kranjski Gori verjamejo, da bodo izpeljali še obe moški tekmi v veleslalomu in slalomu. Čeprav vremenske razmere s pretoplimi temperaturami niso naklonjene organizatorjem zimskih tekmovanj na prostem.

Žan Kranjec. FOTO: Matej Družnik

Alpski smučarji se bodo na Pokalu Vitranc merili za zadnja kompleta točk za svetovni pokal pred finalom sezone v Saalbachu v Avstriji.

Glavni slovenski adut bo Žan Kranjec, ki v veleslalomu spada v sam vrh.