Novak Đoković na sprejemu čustven kot le redko kdaj (VIDEO)

Srbija v teh dneh slavi dva velika športna uspeha. Njihova košarkarska reprezentanca je namreč na svetovnem prvenstvu osvojila srebrno medaljo, tenisač Novak Đoković pa je na US Opnu zmagal. Velika uspeha so proslavili tako, kot se spodobi - z velikim sprejemom. Srbski tenisač je bil na sprejemu izredno čustven. Za nekaj časa so ga premagale tudi solze. V spodnjem videu si lahko pogledate, kako čustveno je bilo, ko je stopil na balkon pred navijače.

Nole je v svojem govoru pred navdušeno množico navijačev čestital srbskim košarkarjem za odlične rezultate, ki so jih dosegli do zdaj. V govoru je omenil tudi nesrečnega srbskega košarkarja Borišo Simanića, ki je po udarcu na svetovnem prvenstvu ostal brez ledvice. Dejal je, da je Boriša junak naroda, nato pa je množico pripravil do tega, da so skandirali ime tega košarkarja. Govor je zaključil z besedami: »Noben narod na svetu, športni, nima takšnega duha, kot ga imamo mi. Živela Srbija.«

Srbija slavi svoje športnke. FOTO: Novak Djurovic Reuters

Đoković je na US Opnu dosegel že 24. zmago na turnirjih velike četverice in s tem za dve zmagi prehitel prvega zasledovalca Rafaela Nadala. Štiri manj jih ima Roger Federer, ki se je igralsko že upokojil. Zanimivo, da so trije tako vrhunski igralci igrali v enakem obdobju. Lahko samo ugibamo, koliko zmag na turnirjih velike četverice bi imeli, če ne bi igrali isti čas. Zdi se, da še precej več.