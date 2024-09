Toplotne črpalke: ugodna rešitev tudi ob podražitvah elektrike

Ob naraščajočih cenah elektrike se mnogi sprašujejo, ali se še vedno splača investirati v tovrstno tehnologijo. Kljub spremembam v obračunu elektrike pa so toplotne črpalke še vedno ena najboljših rešitev za ogrevanje in hlajenje stanovanjskih prostorov.

Minimalna poraba in visoka energijska učinkovitost

Toplotne črpalke izkoriščajo obnovljive vire energije, kot so zrak, voda ali zemlja, za ogrevanje in hlajenje prostorov. Delujejo po principu prenosa toplote iz okolja v notranjost doma, kar jim omogoča, da z minimalno porabo električne energije zagotavljajo visoko energijsko učinkovitost. V povprečju lahko sodobne toplotne črpalke zagotovijo od tri- do petkrat več toplote, kot porabijo električne energije. To pomeni, da tudi ob višjih cenah elektrike ostaja strošek ogrevanja bistveno nižji v primerjavi s klasičnimi sistemi ogrevanja, kot so oljne ali plinske peči.

Toplotne črpalke zmanjšujejo porabo fosilnih goriv in s tem znižujejo emisije CO 2 , kar je ključno v boju proti podnebnim spremembam. Poleg tega je njihova uporaba preprosta, saj ne zahtevajo veliko vzdrževanja, imajo dolgo življenjsko dobo in omogočajo stalno ogrevanje vse leto. Poleg tega so toplotne črpalke prilagodljive – uporabljate jih lahko za ogrevanje prostorov, hlajenje in ogrevanje sanitarne vode. Nekatere modele lahko priključite tudi na druge vire energije, kot so solarni sistemi, kar še dodatno zmanjša stroške.

Kako bo novi obračun elektrike vplival na stroške

Toplotne črpalke so kljub spremembam v obračunu električne energije še vedno med najbolj učinkovitimi in stroškovno ugodnimi načini ogrevanja. FOTO: Depositphotos

S spremembo obračuna električne energije in omrežnine se mnogi uporabniki bojijo občutnega povišanja stroškov. A dejansko stanje ni tako črno-belo. Po novi metodologiji obračuna omrežnine so stroški razporejeni bolj pravično, saj se večji delež osredotoča na porabo elektrike v času največjih obremenitev omrežja.

Pri toplotnih črpalkah, ki delujejo učinkovito in konstantno, ni pričakovati večjih sprememb v stroških. Toplotne črpalke so zasnovane tako, da delujejo najbolj učinkovito ravno v obdobjih, ko so cene električne energije nižje, torej zunaj konic. Tudi če bi se stroški elektrike rahlo povišali, ostaja njihova dolgoročna ekonomičnost nedvoumna.

Izračun stroškov po novi metodologiji

Predstavljamo primer obračuna stroškov omrežnine za gospodinjstvo z odjemom električne energije, ki uporablja toplotno črpalko za ogrevanje doma in sanitarne vode ter ima povprečno letno porabo 9600 kWh elektrike.

Po novi metodologiji obračuna omrežnine se stroški razdelijo glede na največjo obremenitev, ki jo uporabnik povzroči omrežju. To pomeni, da je pomembno, koliko električne moči porabi v času največjih obremenitev. Uporabnik s toplotno črpalko ima največjo obremenitev v zimskih mesecih, ko črpalka deluje najbolj intenzivno. Ta uporabnik je v primerjavi z enakim odjemalcem brez toplotne črpalke izpostavljen višjim stroškom omrežnine zaradi večje obremenitve omrežja v tem času.

Letni strošek omrežnine bi po novem izračunu za tega uporabnika znašal 490,96 evra (po starem načinu obračunavanja pa 522 evrov), kar je višje kot pri uporabnikih brez toplotne črpalke. Vendar pa je ta povišani strošek omrežnine še vedno le manjši del skupnih stroškov energije. Prihranki pri uporabi toplotne črpalke, ki omogoča znatno nižje stroške ogrevanja v primerjavi z drugimi sistemi, še vedno presegajo te dodatne stroške omrežnine. Uporaba toplotne črpalke še naprej ostaja ekonomsko dolgoročno ugodna rešitev.

Dolgoročni prihranki, ki prispevajo k ohranjanju okolja

Toplotne črpalke z minimalno porabo električne energije zagotavljajo visoko energijsko učinkovitost. FOTO: Depositphotos

Pri izbiri toplotne črpalke je ključno razumeti prihranke, ki jih ta tehnologija prinaša. Ne samo, da znižuje stroške ogrevanja, ampak pripomore tudi k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Z uporabo obnovljivih virov energije prispevate k trajnostnemu razvoju in varovanju okolja. Čeprav se lahko začetna naložba v toplotno črpalko zdi višja v primerjavi s klasičnimi ogrevalnimi sistemi, se stroški povrnejo v letih uporabe zaradi nižjih računov za energijo in morebitnih subvencij, ki so na voljo za energetsko učinkovite rešitve.

Življenjska doba toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov je 15 let, kar pomeni, da gre za dolgoročno rešitev, ki bo zagotavljala prihranke skozi leta. Prav tako se pričakuje, da bodo subvencije za energetsko učinkovite rešitve, kot so toplotne črpalke, še naprej na voljo, kar znatno zniža začetne stroške nakupa.

Nepremišljene odločitve so lahko dražje

Toplotna črpalka lahko zniža stroške ogrevanja. FOTO: Depositphotos

Toplotne črpalke so primerne tako za novogradnje kot tudi za obnove starejših objektov. Omogočajo priklop na obstoječe ogrevalne sisteme, kar olajša prehod na ta način ogrevanja brez velikih posegov v objekt.

Na voljo so deljene – split ali kompaktne – monoblock izvedbe ter visoko- ali nizkotemperaturne izvedbe. Nizkotemperaturne so odlična rešitev za ogrevanje celotnega stanovanja oz. objekta s talnim gretjem, nizkotemperaturnimi radiatorji, stenskim ali stropnim ogrevanjem ter za ogrevanje sanitarne vode v vgrajenem grelniku sanitarne vode. Visokotemperaturne izvedbe pa so primerne za ogrevanje celotnega stanovanja oz. objekta z radiatorskim ogrevanjem in ogrevanje sanitarne vode v vgrajenem grelniku sanitarne vode in so prava izbira za obnovo starejših in slabše izoliranih objektov.

V MERKUR energiji imajo na voljo toplotne črpalke priznanih proizvajalcev. Ob nakupu poskrbijo za celovito izvedbo, od ogleda, strokovnega svetovanja in načrtovanja optimalne rešitve do priprave vloge za Eko sklad, dostave in montaže. Zagotavljajo do petletno jamstvo za proizvod in dveletno jamstvo za izvedbo (vgradnjo) toplotne črpalke za ogrevanje prostorov.

Sposobnost izkoriščanja obnovljivih virov energije in visoka energetska učinkovitost toplotnih črpalk zagotavljata, da boste tudi ob povišanju cen elektrike še vedno prihranili v primerjavi s tradicionalnimi sistemi ogrevanja. FOTO: Depositphotos

Toplotne črpalke zrak-voda so najpogostejša izbira, saj črpajo toploto iz zunanjega zraka in jo uporabljajo za ogrevanje vode v ogrevalnem sistemu. So idealne za območja z zmernimi zimskimi temperaturami. Sodobne toplotne črpalke zrak-voda omogočajo zanesljivo delovanje in energetsko učinkovito ogrevanje vašega doma oz. objekta tudi pri nizkih temperaturah, vse do –15 °C in več (odvisno od modela toplotne črpalke).

Toplotne črpalke voda-voda izkoriščajo toploto iz podtalnice, ki ima konstantno temperaturo vse leto. So zelo učinkovite, a zahtevajo dostop do podtalne vode.

Toplotne črpalke zemlja-voda črpajo toploto iz zemlje, kar zahteva vgradnjo zemeljskih kolektorjev ali geotermalnih sond. So izjemno učinkovite, a nekoliko dražje za vgradnjo.

Izbira prave toplotne črpalke je odvisna od specifičnih razmer vašega doma, zato je priporočljivo, da se pred nakupom posvetujete s strokovnjakom.

Številni uporabniki v strahu pred podražitvami elektrike iščejo alternativne rešitve, ki pa so lahko dolgoročno dražje. Na primer, prehod nazaj na fosilna goriva ali uporaba neučinkovitih sistemov ogrevanja lahko prinese kratkoročne prihranke, a dolgoročno to lahko vodi v višje stroške vzdrževanja in večjo odvisnost od neobnovljivih virov energije.

Zakaj se naložba v toplotno črpalko še vedno splača

Kljub spremembam na trgu električne energije ostaja investicija v toplotno črpalko smiselna odločitev. Gre za dolgoročno rešitev, ki se splača zaradi visoke učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije. Ne smemo pozabiti, da je toplotna črpalka izjemno priročna tudi za hlajenje v vročih poletnih mesecih. Tako imate v eni napravi rešitev tako za ogrevanje kot za hlajenje, kar še dodatno poveča njeno vrednost.

ZNIŽAJTE STROŠKE ZA OGREVANJE ŽE DANES! Za nakup toplotne črpalke za centralno ogrevanje vam MERKUR energija omogoča različne oblike obročnega odplačevanja z ugodno obrestno mero in ročnostjo odplačila vse do 84 mesecev.

Naročnik oglasne vsebine je MERKUR energija