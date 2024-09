Kot Ostržek ... Uf, ste videli, kakšno fotografijo Goloba je objavil Janša?

V zadnjih dneh je v javnosti zelo odmeval zaplet glede tega, kdo bo slovenski evropski komisar, potem ko je Tomaž Vesel odstopil od kandidature in je po dolgih mukah vlada včeraj vendarle potrdila kandidaturo Marte Kos ter jo poslala v Bruselj.

A prej smo lahko videli celo to, da je poslanec SDS Franc Breznik, ki predseduje odboru DZ za evropske zadeve, dejal, da so predsednik vlade Robert Golob, njegov kabinet in del njegovih PR-ovcev lagali slovenski javnosti. »Lagal je, da mora iskati drugega kandidata, ker je gospod Vesel sam odstopil. Ni sam odstopil, pripravljen sem to pričati tudi na sodišču, če bo treba, da pridemo tej laži predsednika vlade do konca, s pričami,« je zatrdil poslanec SDS.

Golob kot Ostržek?

Ob vsem skupaj je svoje dodal Breznikov šef, predsednik SDS Janez Janša. Na omrežju X je namreč objavil fotomontažo Roberta Goloba z dolgim nosom in dodal: »Minili so že 3 dnevi. Odstopil?«

Janša je tako Goloba primerjal z Ostržkom, ki je brez dvoma najslavnejši lažnivi fant na svetu. Pravzaprav ne fant, ampak lutka, ki se mora, če želi postati pravi fantek, naučiti ne le tega, da ima laž kratke noge.