Nemčija premagala Srbijo in osvojila svetovno prvenstvo!

Košarkarji Nemčije so v finalu svetovnega prvenstva v Manili premagali Srbijo s 83:77. To je njihova druga medalja na mundialih in prva zlata.

Nemčija je edino medaljo doslej na SP osvojila leta 2002 v Indianapolisu, ko je v borbi za tretje mesto na krilih Dirka Nowitzkega premagala Novo Zelandijo. Za Srbijo je to druga srebrna medalja na SP; v finalu je pokleknila tudi 2014 proti ZDA. V tekmi za tretje mesto je Kanada po podaljšku premagala ZDA s 127:118.

Slovenija je SP končala na 7. mestu, Luka Dončić pa je bil s povprečjem 27 točk na tekmo prvi strelec tekmovanja.

Razburljiva tekma do samega konca

To je bil šele peti evropski finale na SP in prvi po Tokiu 2006 med Španijo in Grčijo. Nemčija si je po izenačenem prvem polčasu odločilno prednost priigrala v tretji četrtini, ko je z agresivno obrambo tekmeca omejila na zgolj deset točk. Pred zadnjimi desetimi minutami je imela 12 točk prednosti.

Srbija se je v 35. minuti približala na 73:69, v zadnji minuti pa na 75:78 oziroma 77:79, vendar je najkoristnejši igralec prvenstva (MVP) Dennis Schröder v zadnjih trenutkih ohranil mirno roko. Zadel je tri proste mete, 21 sekund pred koncem pa je položil za 81:77 in s tem rešil vprašanje zmagovalca.

Schröder je zbral 28 točk (met 9:17), 19 točk in sedem skokov je dodal Franz Wagner. Pri Srbiji je bil prvi strelec Aleksa Avramović z 21 točkami (met 7:15), 17 točk in pet podaj pa je prispeval Bogdan Bogdanović.

Dončić prvi strelec SP in član prve peterke

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je sporočila najboljšo peterko 19. svetovnega prvenstva. V njej je tudi Dončić, ki je hkrati tudi prvi strelec prvenstva s povprečjem 27 točk na tekmo.

V prvi peterki so še Nemec Schröder, ki so ga razglasili za najkoristnejšega igralca SP (MVP), ter Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, Američan Anthony Edwards in Srb Bogdan Bogdanović.