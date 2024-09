Na policijski postaji Moste napeto: mož znane Slovenke v središču spora

Slovenski podjetnik in igralec Aleksandar Repić, ki je pred leti veljal za enega bolj razvpitih fantov – zaradi skejtanja po policijski marici pred diskoteko in poškodovanja tuje stvari mu je sodnica izrekla eno leto in 10 mesecev zaporne kazni –, zadnje čase razkriva pikantne podrobnosti iz življenja znanih Slovencev.

Pred časom je sodeloval pri sporu Zlatko vs. Challe Salle, v četrtek pa je na instagramu objavil serijo posnetkov, v katerih je glavna protagonistka nekdanja zmagovalka MasterChefa Sara Rutar. Očital ji je, da je prevarantka.

Tako Repić kot Rutarjeva imata po več deset tisoč sledilcev, ki so zagotovo sledili najnovejšemu incidentu, v katerem Repić obtožuje Rutarjevo in njenega moža Dejana Gajića, da sta pri prometni nesreči priredila zgodbo in ogoljufala domnevno oškodovanko.

Dejan in Sara pred dvema letoma, ko sta dobila prvorojenca. FOTO: Osebni Arhiv

Repić je takole pojasnil dogodek:

»Moja soseda je imela trk na izvozu iz ulice, kjer sem jaz doma. Pred njo je bila V klasa (avtomobil znamke Mercedes Benz razred V, op. a.), ki je iz neznanega razloga šla vzvratno in udarila v sprednji del odbijača. Voznica V klase je izstopila iz avta, se opravičila, skupaj sta pogledali, da je bil avto res malo poškodovan ... Rekla je: 'Veste, moj fant dela z avti, ima avtoprodajo in pozna kleparje. Lahko se zmenimo, da to popravimo, da se ne izpolnjuje evropsko poročilo.' Jaz sem vmes prišel zraven, povedal, da ja, komot, daj številko. Vse se zmenimo in se gospa odpelje,« pripoveduje Repić.

Rutarjeva naj bi nato čez pol ure res poklicala, da je »klepar njenega fanta« (verjetno moža, ker je Rutarjeva poročena, op. a.) ocenil za 200 evrov škode in naj bi, tako Repić, predlagala, da bi oškodovanka vzela 200 evrov ali pa avto popravila pri predlaganem kleparju.

»In ko misliš, da je to-to, da je gospa poštena, dobi moja soseda, ki je oškodovanka, klic s Policijske postaje Moste, da se oglasi tam, ker naj bi ona trčila v eno vozilo,« jezno pove Repić.

Aleksandar Repić FOTO: Pro Plus

Napeto na policijski postaji

Repić je pospremil sosedo do policijske postaje in posnel dogajanje, na posnetku pa je res mogoče opaziti Saro Rutar in Dejana Gajića. Razbrati je mogoče, da je Repić zelo jezen, vzdušje na policijski postaji je napeto, Repiću iz ust letijo kletvice, medtem pa Gajić omeni le, da bo podal kazensko ovadbo.

Repić je torej prepričan, da sta Gajić in Rutarjeva njegovo sosedo prinesla naokrog in jo oškodovala. Zakonca pa po drugi strani dogajanja ne želita komentirati več kot z besedami, »da ima vsaka zgodba dve plati« in da bo »vse ostalo urejala po pravni poti«.