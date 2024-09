Svet EU sprejel seznam komisarskih kandidatov, eden od njih naj bi bil neverjetno nesramen

Stari starši in mama Kaje Kallas so bili leta 1949 deportirani v Rusijo, o tem je nekdanja estonska premierka spregovorila ob 75. obletnici te grozote.

»Mojega dedka so poslali v sibirsko zaporniško taborišče. Moja mati je bila takrat stara le šest mesecev, še dojenček, in upanja za preživetje je bilo malo. Ljudje v živinskem vagonu so plenice dojenčkov sušili na svojih telesih, saj je bil to edini topel in suh prostor. Moja mati je preživela to težko pot in preživela. Moja družina je preživela: tako kot je preživela moja mati, so preživeli tudi moja babica, prababica in dedek.«