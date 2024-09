Burno pri Urški Klakočar Zupančič: vnela se je ostra debata o obnašanju poslancev DZ

Na kolegiju predsednice DZ so potrdili dnevni red seje DZ, ki se bo s poslanskimi vprašanji ministrom in ministricam začela v ponedeljek. Predsednik vlade Robert Golob bo nanje odgovarjal v torek, 1. oktobra. Nato se je vnela ostra debata o dostojnosti obnašanja poslancev in ministrov na sejah delovnih teles DZ.

DZ bo v torek obravnaval predlog novele zakona o lokalnih volitvah, ki jo je vlada potrdila konec junija. Predlog novele sledi odločbi ustavnega sodišča, z njo pa želijo urediti volilni spor. Vlada predlaga še nekatere spremembe, vezane na volilne postopke in opravila, med drugim širi krog upravičencev za vložitev tožbe na upravno sodišče in uvaja elektronsko poslovanje sodišča.

Obravnavali bodo tudi romsko problematiko

V nadaljevanju seje bodo poslanci obravnavali tudi več zakonskih predlogov, vezanih na romska vprašanja, ki jih je v parlamentarno proceduro vložila NSi. Med njimi so predlogi novel zakonov o osnovni šoli, urejanju trga dela, socialno-varstvenih prejemkih in predlog dopolnitev zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

DZ bo obravnaval tudi koalicijski predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma.

Interpelacija zoper Stojmenovo Duh

V petek se bo pred poslanci zagovarjala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Zoper njo je bila interpelacija že drugič vložena zaradi lanskega 6,5 milijona evrov vrednega nakupa 13.000 prenosnih računalnikov. Kot izhaja iz nedavno objavljenega končnega revizijskega poročila računskega sodišča o realizaciji lanskega proračuna, ministrstvo za digitalno preobrazbo pri tem nakupu ni ravnalo po načelih učinkovitosti in gospodarnosti.

Nedostojno vedenje poslancev SDS na sredinem zaslišanju in odhod Aste Vrečko s seje

Med prisotnimi na kolegiju se je nato vnela debata o dostojnosti obnašanja poslancev in ministrov na sejah delovnih teles DZ. V NSi, kjer vodijo komisijo DZ za nadzor javnih financ, so izpostavili, da bi se sredine seje morala udeležiti ministrica Stojmenova Duh, a je bila tudi zaradi napovedane odsotnosti članov komisije že drugič preložena. NSi je vznemirilo tudi to, da je četrtkovo sejo komisije, na kateri so ponovno obravnavali izplačilo denarnega dela Prešernove nagrade Svetlani Makarovič, zapustila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.

V koaliciji pa so izpostavili nedostojno vedenje poslancev SDS na sredinem zaslišanju kandidatke za evropsko komisarko Marte Kos.

Navsezadnje se je debata vnela tudi glede kazenske ovadbe, ki jo je zoper predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič podala opozicija, v njej pa ji očitajo, da onemogoča parlamentarno preiskavo, ki bi pod drobnogled vzela delovanje podjetij v slovenski energetiki.