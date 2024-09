Športna igrišča v Kotljah črna gradnja?!

Na uredništvo Slovenskih novic smo prejeli dopis s Koroškega, v katerem bralec trdi, da je športnorekreacijski center Rimski vrelec črna gradnja in da inšpekcija že deset mesecev po prijavi še ni ukrepala. V dokaz, da gre za črno gradnjo, nam je poslal dva dopisa, naslovljena na Upravno enoto (UE) Ravne, enega iz marca in drugega iz začetka julija. Iz njiju je razvidno, da mu je višja svetovalka UE Simona Breznik odgovorila, da za omenjeni športnorekreacijski center ni bilo izdano gradbeno in tudi ne uporabno dovoljenje. Kot še piše bralec, podjetje vse od odprtja brez sramu trži kompleks, ki...