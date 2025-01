Norija na Ljubnem: je mogoče preseči lanski spektakel?

Scenarij tekmovanj v ženskih skokih na Ljubnem je tradicionalno filmski – ognjevito navijanje obiskovalcev, slavje, zdrava tekmovalnost in čudovita naravna kulisa. Vse to so odlike tekmovanja, ki je skakalkam eno najljubših v koledarju svetovnega pokala. In če sklepamo po lanskem uspehu in odmevnosti dogodka, se lahko letos nadejamo še več evforije z novimi sanjskimi skoki.

Lani sta oba tekmovalna dneva potekala v znamenju pozitivne in zmagovalne energije, ki jo je dodatno povzdignila vesela množica navijačev in našim dekletom pomagala poleteti še dlje – vse tja do stopničk. Se spomnite? Že v soboto je Nika Prevc doskočila do odličja oziroma drugega mesta. V nedeljo pa je bilo veselje na stopničkah kar dvojno. Nika Prevc je osvojila prvo, Nika Vodan pa tretje mesto.

Čudoviti spomini na lansko tekmovanje na Ljubnem: Nika Prevc prva, Nika Križnar tretja. FOTO: Voranc Vogel

Bi radi pogledali v zakulisje legendarnega tekmovanja na Ljubnem? Prisluhnite Ljubno podcastu s Špelo Rogelj, ki je pred svojim mikrofonom gostila že številne zanimive sogovornike, med drugim predsednico države Natašo Pirc Musar, predsednika smučarskega skakalnega kluba Ljubno BTC Alojza Murka in nekdanjo tekmovalko Špelo Bogataj.

Do kod lahko sežejo letos?

Apetiti po vrhunskih rezultatih so glede na letošnjo odlično sezono in lanske dosežke spet zelo veliki. Naše reprezentantke nas iz tekme v tekmo razveseljujejo z izjemnimi skoki in uvrstitvami, tako da bo praznik pod Rajhovko spet v znamenju nepozabnih trenutkov in izjemnih športnih dosežkov. Naše pogumne skakalke Nika Prevc, Taja Bodlaj, Tina Erzar, Ema Klinec, Katra Komar in Ajda Košnjek bodo že v petek poskrbele za pravo vzdušje, ko bodo na vrsti kvalifikacije.

Čeprav Nika Vodan zaradi poškodbe kolena letos ne bo nastopila na Ljubnem, je napovedala, da bo svoje sotekmovalke z bučnim navijanjem spodbujala med občinstvom. Bodite zraven tudi vi.

Tekmovalni program Petek, 14. 2. 2025 10.15 – Uradni trening 12.15 – Kvalifikacije Sobota, 15. 2. 2025 10.15 – Poskusna serija 11.05 – Slovesno odprtje 11.30 – Prva serija Finalna serija Podelitev Nedelja, 16. 2. 2025 8.30 – Kvalifikacije 9.35 – Slovesno odprtje 10.00 – Prva serija Finalna serija Podelitev Prireditelji poleg osrednjega športnega dogajanja obljubljajo še pester spremljevalni program, ki bo v znamenju glasbe, posebnega otroškega programa in bogate kulinarične ponudbe.

FOTO: Jure Makovec

Več kot le prizorišče skokov – Ljubno ob Savinji je odlična izletniška destinacija

Predstavljamo vam idejo za izlet ob koncu tedna, ki ga nikakor ne boste pozabili. Naj bo v znamenju športa, glasnega navijanja in spoznavanja lepot Zgornje Savinjske doline.

Prizorišče skakalnice pod Rajhovko je lahko izhodišče za raziskovanje okolice, ki obljublja številna doživetja za vse okuse in generacije.

Če od svojega vikend pobega pričakujete predvsem sprostitev v naravi, ste na pravem mestu. Potopite se v lepote v okolici Ljubnega, kjer se boste lahko med drugim povzpeli 1577 metrov visoko na čisto pravi ugasli vulkan Smrekovec, ki spada pod okrilje Nature 2000 in je zelo priljubljena pohodniška točka. Travnat vrh s piramido, od koder se razprostira krasen razgled, obdajajo obsežni smrekovi gozdovi.

Za tiste z več kondicije je lahko izziv lokalni očak, Raduha, ki z 2062 metri ponuja slikovit razgled po Savinjski dolini. Pod Raduho in Dleskovško planoto ležijo Luče, ki so že večkrat osvojile naziv najlepše urejenega slovenskega kraja. Od tukaj se lahko odpeljete proti Logarski dolini. In to je še ena izletniška točka, ki se ji lahko posvetite ves dan.

FOTO: Depositphotos

Na svoj račun boste prišli tudi ljubitelji belih strmin: na smučišču Golte si lahko privoščite pristno zimsko avanturo. Ne le smučanje in sankanje, preizkusite se lahko v krpljanju in raziščete najbolj divje kotičke krajinskega parka. Na Golteh lahko doživite tudi malo drugačno gorsko romantiko – na večernem sprehodu z baklami bodo zvezde še bolj žarele, okolica pa vas bo pričakala v čisto drugačnem vzdušju. Brez skrbi, da bi vas zeblo, saj se boste na vodenem pohodu ogreli s čajem in toplo odejo.

O Ljubnem in njegovih prebivalcih pripoveduje tudi njegova bogata kulturna dediščina. Ste vedeli, da ima splavarjenje v Savinjski dolini petstoletno zgodovino? Še pred dobrimi sedemdesetimi leti so bili v tem poslu zelo dejavni. Kakšno je bilo življenje splavarjev in kako so nekdaj splavljali les iz Zgornje Savinjske doline proti jugu, razkriva interaktivna flosarska zbirka.

Ob interaktivni flosarski zbirki si oglejte tudi zbirko ljubenskih cvetnonedeljskih potic ali butaric, katerih izdelovanje je vpisano v register nesnovne dediščine Slovenije in prepoznano kot mojstrovina državnega pomena.

Predlagamo tudi obisk župnijske cerkve svete Elizabete, ki je v požaru konec 18. stoletja izgubila svoje gotske značilnosti, ostali so le zunanji gotski oporniki in nekaj fresk na zunanjih stenah, ki so jih na prelomu tisočletja uspešno restavrirali.

Da se vam bo obisk Zgornje Savinjske doline še bolj vtisnil v spomin, se v tamkajšnjih gostiščih in na domačijah pocrkljajte z izbranimi lokalnimi specialitetami, kot so zgornjesavinjski želodec, solčavski sirnek, ajdnek, zdrkanka in ubrnenik.

FOTO: Jure Makovec

