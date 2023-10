Nogometno SP 2030 bo na treh celinah in v šestih državah

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je danes sporočila, da bo svetovno prvenstvo leta 2030 na evropskih, afriških in južnoameriških tleh.

V času zaključnega turnirja 2030 bo večino tekem gostili Španija, Portugalska in Maroko, ki so se odločili tudi za skupno kandidaturo pri organizaciji enega največjih športnih dogodkov na svetu, po tri tekme pa bodo tudi v Urugvaju, Argentini in Paragvaju.