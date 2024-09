Neozdravljivo bolni nogometaš pred kamerami jokal: »To je moj zadnji intervju v življenju«

Nekdanji nemški nogometni reprezentant Georg Koch (52) je hudo bolan. Maja so mu diagnosticirali raka trebušne slinavke in zdravniki so mu rekli, da nima več veliko časa. Na žalost mu zdravljenje ne more pomagati in Koch že mesece živi z dejstvom, da bo kmalu umrl.

V intervjuju za nemški Sport1 je legendarni vratar večkrat zajokal in dejal, da je to zadnji intervju, ki ga bo dal v življenju: »So dnevi, ko sem depresiven in moja glava je prazna, a so tudi dnevi, ko bi lahko podiral drevesa. Ne morem reči, kako bo jutri. Včasih sem zvečer dobre volje, potem pa zjutraj ne morem dihati.«

Zdravniki so mu pripisali le še šest mesecev življenja, bolečo informacijo pa so mu sporočili pred štirimi meseci: »Prestal sem kemoterapijo in vzel zdravilo iz Združenih držav Amerike, ki v Nemčiji žal ni odobreno. Zelo veliko me je stalo , ampak zato sem še vedno živ.«.

Koch se kljub vsemu trudi biti dobre volje, zato je na pogovor prišel oblečen v majico z napisom »do bridkega konca«. Ko ga je novinar vprašal zakaj, mu je dejal: »To je moj humor, to sem jaz!«.