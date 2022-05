Nenavaden prizor na Roland Garrosu: sodnica je lepo Italijanko prosila, naj se preobleče

Potem ko je Italijanka Camila Giorgi premagala Arino Sabalenko, sedmo teniško igralko planeta, se je njena pravljica v Parizu končala v osmini finala.

Na tekmi proti Kasatkini (6:2, 6:2) ni igrala niti približno tako dobro kot proti Sabalenki, morda pa jo je zmotila sprememba garderobe, ki jo je naročila glavna sodnica. Jennifer Zhang ni bila zadovoljna s športno obleko, ki jo je nosila Italijanka, zato ji je naročila, naj se nujno preobleče.

Edino oblačilo

Poklicala jo je in pojasnila, da oblačilo ni v skladu s pravili, a se je Camila Giorgi branila in dejala, da je to edina oprema, ki jo je vzela s seboj.

»Nimam se v kaj preobleči, to je moja edina obleka. V njej sem že igrala na turnirju,« je povedala Camila Giorgi in pojasnila, da ji nihče ni prepovedal oblačila, ki ga je na turnirju že nosila proti Putincevi in Zhangovi, zato ji ni jasno, zakaj je to nenadoma postalo problem.

Kaj je zmotilo sodnico?

Če so mnogi menili, da je težava v tem, da je njena obleka prekratka, so se zmotili. To ni razlog, da se je vmešala sodnica. Težava je nastala zaradi velikosti logotipa podjetja "De'Longhi", saj ni bil v skladu s pravili Roland Garrosa.

Privlačna Italijanka, ki na družbenih omrežjih svoje sledilce pogosto "presenetiti" s seksi fotografijami, je na naslednji tekmi, da ne bi zašla v podobne težave, igrala v popolnoma drugačnem športnem dresu.