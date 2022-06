Teniški igralec Rafael Nadal je zaradi nekroze kosti na stopalu igral na turnirju Roland Garros z anesteziranim udom, poročajo španski mediji. Večkratne težave, ki jih je povzročila poškodba, so sprožile govorice, da bo prvi teniški igralec ATP po pariškem turnirju končal s kariero.

Nadal trpi zaradi Müller-Weissovega sindroma, degenerativne bolezni, ki povzroča močno bolečino že pri hoji in deformacijo okončine. Ta kost se nahaja v srednjem delu stopala in je nujna za njeno gibljivost.

Do odmiranja kosti pride, ko je oskrba s krvjo ogrožena ali nezadostna. Na ta način se oslabi in deformira. Če je zelo nekrotiziran, se lahko celo zlomi. To vodi do poslabšanja preostalega sklepa. Müller-Weissova lezija lahko povzroči še druge bolezni, in sicer ploska stopala in z leti tudi osteoartritis.

Ne pričakujte čudežev

Carlos Moyá, njegov teniški trener, se ne izogiba govoricam o možni upokojitvi. FOTO: Yves Herman, Reuters

Njegov teniški trener Carlos Moyá se ne izogiba govoricam o možni upokojitvi. »Vsi vemo, kaj preživlja. Ne pričakujte, da bo igral z amputirano nogo ali s protezo,« se je pošalil pred dnevi med množico pariškega turnirja. »Ne pričakujte čudežev. Zdravstveno stanje bo potrebno po koncu turnirja preveriti in realno oceniti,« je še poudaril Moyá, tik preden se je njegov varovanec povzpel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

Redka bolezen

Zaradi Müller-Weissovega sindroma, ki ga Rafael Nadal trpi že od leta 2005 napej, je prihodnost balearskega teniškega igralca tudi po zmagi na Roland Garrosu zelo negotova. Bolezen je degenerativna, zaradi simptomov in načina pojavljanja pa jo je težko odkriti v začetni fazi. Deformacija kosti, ki se nahajajo v sredini stopala, vpliva na bistveno gibljivost le-tega. Bolezen lahko vodi tudi do osteoartritisa, ki ga je običajno težko diagnosticirati, dokler ni napredovan. Simptomi so zelo različni in odvisni od prizadetih sklepov ter intenzivnosti. Med pogostejše simptome spadajo občutljivost, bolečina in okorelost sklepa, sklep je večji in bolj 'grbast' kot ponavadi, občutimo pokanje in neprijeten občutek pri premikanju, prav tako je omejena gibljivost. Hkrati pride do zmanjšanja moči in izgube mišic na prizadetem mestu.

Odmiranje kosti

Uvršča se med redke bolezni, kjer prihaja do pomanjkanja oskrbe s krvjo in posledično do nekroze (odmiranje) kosti. Prizadet je temeljni del za gibanje stopala, saj je tarzalni skafoid, kot podrobno opisuje Špansko združenje za medicinsko radiologijo (SERAM), kost, ki se nahaja na vrhu notranjega vzdolžnega loka, druga vrsta tarzusa, ki tvori bistveni del notranjega stebra stopala.

Zakaj se pojavi Müller-Weissova bolezen?

Obstaja več vzrokov, ki lahko povzročijo pojav te bolezni, vendar strokovnjaki poudarjajo, da je posledica anomalije v razvoju kosti zaradi sprememb v rasti kosti. Kakšni so simptomi bolezni, za katero trpi Rafael Nadal? Ta vrsta osteohondritisa izvira iz otroštva, vendar se simptomi pojavijo šele v odrasli dobi. Pogosteje pri ženskah, starejših od 40 let, in vrhunskih športnikih. Ljudje, ki trpijo za tem sindromom, imajo kronično in akutno bolečino v zadnjem delu stopala, ki je asimetrična in lahko zelo oteži že hojo. Zaradi spremembe mehanike spodnjega uda, bolezen spremlja še bolečina v kolenu, ki se lahko razvije v gonartrozo oziroma osteoartritis kolena.

Nadal skupaj z zvestimi navijači. FOTO: Benoit Tessier, Reuters