Najboljše tekaške superge za leto 2021

Če ste še vedno v dvomih, kaj bi izbrali, povprašajte svetovalce v trgovini, ki vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri. Na koncu je odločitev vaša. Vedno se odločite glede na občutek, ki vam ga bodo dali copati na nogi. In zapomnite si, da če vas nekaj »zmoti« že pri pomerjanju, vas bo pri teku ali hoji motilo še bolj. Pri tekaški obutvi je pomembno, da si vzamete čas in res premislite, kakšen tip obutve bo najprimernejši za vas. V Hervisovi spletni trgovini si lahko ogledate celotno ponudbo tekaške obutve , seveda pa modele lahko tudi preizkusite v poslovalnicah Hervis.

Sezona teka je tukaj! Da se med rekreacijo izognete poškodbam, je najpomembnejše, da izberete ustrezne superge. Preverite, katere so po ocenah strokovnjakov najboljše.Sonce in tople temperature kar kličejo po teku, med katerim se sprostite in aktivirate svoje mišice. Tek je ena od najpriljubljenejših oblik rekreacije Od slednje so nedvomno najpomembnejše superge, ki nam morajo zagotavljati stabilnost in udobje. Za vas smo testirali tekaške copate in odkrili, kateri so najboljša izbira glede na vaše potrebe.Pri izbiri obutve je treba upoštevati nekaj meril: dolžino razdalj, ki jih največkrat pretečete, pogostost teka, tip vašega stopala, težo in tudi vaš spol.Za daljše razdalje so najboljši tekaški copati, ki zagotavljajo boljše blaženje. Pri krajših razdaljah pa je pomembno, da so superge tudi lahke, saj s tem lahko pridobimo večjo hitrost. Če tečete po brezpotjih, so za vas lahko bolj varni in udobni trail tekaški copati.Tekači začetniki potrebujejo superge, ki imajo več blaženja za zaščito sklepov ter so bolj udobni. Pogosteje, kot tečete, bolj kakovostni morajo biti materiali tekaških copat.Glede na tip stopala ločimo nevtralno in stabilno obutev. Večina tekačev stopalo med tekom pravilno, enakomerno obremenjuje, zato je zanje primernaKo stopalo med tekom zvračamo navzven, prav tako potrebujemo nevtralno obutev. Ko pa stopalo zvračamo navznoter, govorimo o. Takrat potrebujemo obutev z dodatno oporo; v tem primeru priporočamoUpoštevati je treba, da imajo ženske načeloma krajši korak ter drugačno strukturo in mehaniko nog. Kakovostni proizvajalci pri izdelavi superg to upoštevajo, zato se tekaška obutev za moške in ženske nekoliko razlikuje.Modeli “Gel” omogočajo gel blaženje, so udobni in se lepo prilegajo. Kljub mehkobi pa stopalo še vedno ohranjajo stabilno in varno. Poleg tega so zračni in zato primerni tudi za tek v toplejših temperaturah. Na voljo je več različnih modelov; stabilni, nevtralni, moški in ženski.Za začetnike in za tekače, ki tečejo pogosto, priporočamo vrhunsko blažena modela(stabilna obutev) in(nevtralna obutev). Če boste pozorni, boste oba pogosto videli na nogah tekačev tudi na maratonskih razdaljah. Za občasne tekače svetujemo model, ki kljub nižji ceni ponuja udobje, zračnost in ustrezno blaženje. Ploščate vezalke zmanjšajo možnost odvezovanja med tekom.Tistim, ki se resneje ukvarjate s tekom, tako priporočamo model(nevtralna obutev). Te superge so namenjene širokemu krogutekačev: primerne so za rekreativni tek, dolge razdalje, pa tudi regeneracijski tek. Ravno zaradi njegove vsestranskosti je model eden izmed najbolj priljubljenih na trgu.Ne gre pa zanemariti niti znamke, ki s peno ENERZY in najnovejšo tehnologijo prav tako ponuja primerno blaženje, odzivnost, stabilnost, podporo, prožnost in trpežnost.Modela(nevtralna obutev) in(stabilna obutev) sta izjemno udobna, vsestranska in trpežna. Primerna sta za vse tekače, ki jim je na prvem mestu udobje, hkrati pa želijo imeti zanesljivo tekaško obutev. Oba sta primerna tudi za daljše razdalje. Lažjim tekačem pa priporočamo model Mizuno Wave Skyrise (nevtralna obutev), ki še vedno ponuja veliko udobja, a je nekoliko lažji.Znamka BROOKS je edina, ki se ukvarja samo s tekaškimi copati. Njihova usmerjenost v uživanje pri teku se kaže z zelo udobnimi, dobro blaženimi copati, ki še vedno ostajajo odzivni. Model(nevtralna obutev) je odlično blažen in udoben, primeren za največji krog tekačev in za vse vrste razdalj. Za lažje tekače pa priporočamo modela Brooks GHOST (nevtralna obutev) in Brooks(stabilna obutev). Tu je treba poudariti, da model ADRENALINE z edinstveno tehnologijo GUIDERAILS zagotavlja stabilnost po potrebi in je tako primeren tudi za nevtralne tekače.Tudi za krajše razdalje znamkaponuja modele, ki vas bodo navdušili. Vsako leto svoje tekaške copate še dodatno izboljšajo in nadgradijo. Letošnja novost je pena ENERZY, ki izboljša odzivnost superge. Hkrati pa ta še vedno zagotavlja udobje, trpežnost, stabilnost in lahkotnost.Modelse ponaša z izjemno odzivnostjo; peta odlično absorbira pritisk ob stiku s podlago in vrne del energije tekaču nazaj. Letošnji model je še mehkejši, a hkrati odzivnejši od lanskega, zato je že zdaj velik hit med ljubitelji performance teka.Tekaški copatiso elegantni in zelo vsestranski. Čeprav jih večina ljudi uporablja za krajše razdalje, jih lahko brez težav obujete tudi za daljše. Primerni so za tek na različnih podlagah, v različnih razmerah, tudi po dežju. So stabilni, odzivni, zračni in ustrezno blaženi. Blaženje se zelo dobro občuti tudi v petnem delu. Zaradi ojačanega srednjega dela podplata omogočajo hiter prehod iz faze opore v fazo odriva.Omembe vredna je tudi znamkaki je v svetovnem merilu na tretjem mestu po prodaji med znamkami tekaških copat. Modelki je na voljo v različici za moške in ženske, se ponaša z elegantnim videzom, izjemnim udobjem in lahkotnostjo. Modelponuja kar največ udobja in blaženja in je primeren tudi za najdaljše razdalje.Seveda pa ne smemo pozabiti že dobro poznanih, odzivnih, a vseeno udobnih in hitrih copatov. Vsi našteti so primerni za redne, hitre tekače z manjšo težo.vedno izbiramoobutev, saj zagotavlja največ stabilnosti na različnih terenih, oprijem v vseh pogojih in posledično varnost, ki je najpomembnejša.Pri modeluje v enem čevlju zbrana vsa napredna tekaška tehnologija. Superge so namenjene teku na zahtevnejših površinah, v vseh vremenskih razmerah. Imajo posebno oblikovan podplat in novo gumo, s čimer dajo odličen oprijem in čvrstost. Tekaču ponujajo dodatno stabilizacijo in ščitijo prste pred ostrejšim kamenjem. Če iščete obutev za brezpotje, vas model Cascadia zagotovo ne bo razočaral!Zelo priljubljen letošnji model pa so tudi superge. Obutev je izjemno prilagodljiva, vsestranska, zračna, stabilna in udobna. Copat je dobro oblazinjen, na srednjem delu podplata ima veliko blaženja, ožji sprednji del pa zagotavlja odlično stabilizacijo. Kot se za trail obutev spodobi, imajo tudi te superge odličen oprijem v vseh pogojih.Prinadaljujejo zgodbo z modelom, ki je izjemno udoben, stabilen in primeren za vse vrste terenov.Prav tako priporočamo model, ki nas navdušuje že vrsto let.Seveda nas največ tekačev in pohodnikov pozna znamko, ki je že dolgo let eden izmed vodilnih proizvajalcevinobutve. Ta je primerna za vse aktivnosti na prostem, od hoje pa do teka. Omeniti želimo model, ki je že dobro poznan in ima veliko skupino privržencev. Navdušil nas je tudi malo bolj tekaški model, za vsakdanjo uporabo in udobno hojo pa priporočamo modelainPomembno je omeniti tudi znamko, ki bo z modeliinzadovoljila tudi najzahtevnejše uporabnike. Copatiso prva izbira vrhunskihtekačev in so primerni za najzahtevnejše terene in teke tudi narazdaljah.Naročnik oglasne vsebine je Hervis