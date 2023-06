Na goriški nogomet ne gleda preveč optimistično

Milan Osterc se je po sedmih letih službovanja na tujem pri 32 letih poln izkušenj vrnil v Slovenijo in si spet nadel modro-beli dres Gorice. »V obdobju igranja za LASK iz Linza sem utrpel poškodbo, otepal sem se kalcinacije. Bil sem zunaj pogona in vrnitev na igrišče v Novi Gorici se je po namigu Novice Nikčevića zdela logična. Pozneje se je ta poteza izkazala za odlično,« pravi Milan Osterc, ki je igral za slovensko reprezentanco med letoma 1997 in 2002, tudi na euru 2000 in svetovnem prvenstvu 2002.

Na severnem Primorskem, kjer živi še danes, je našel svoj nogometni mir, kakor radi rečemo. Vrnil se je resnično v velikem slogu. Potem ko je bil med drugim tudi mentor mlajšim igralcem (sezono pred njegovo strelsko prevlado je k temu uspehu izdatno pomagal mlademu Etienu Velikonji), je glavno golgetersko predstavo za prvenstvo 2009/10 pripravil še v lastni izvedbi. »Tista sezona glede uvrstitve Gorice ni bila preveč uspešna. Imeli smo kakovost za kaj več, a smo precej menjali trenerje, pa tudi sreča nam ni bila ravno naklonjena. A sam sem bil zelo dobro pripravljen, telesno in psihično sem se odlično počutil, bil sem osredotočen na vsak trening in vsako tekmo posebej. Na treningih sem bil maksimalno zavzet, hotel sem dokazati, da tudi pri 34 letih še vedno lahko igram na najvišji ravni, zato sem bil zelo motiviran, hkrati pa tudi sproščen,« stanje duha in telesa v sezoni, ko je zabil 23 golov, oriše Osterc.

Mreže je začel tresti v tretjem krogu, ko je dosegel zadetek za zmago Gorice s 4:1 proti Domžalam v gosteh. Edini hat-trick v tisti sezoni je dosegel na novem gostovanju v Domžalah v 21. krogu, ko so goriške vrtnice slavile s 3:2. Na treh tekmah je dosegel po dva gola, njegovi najhvaležnejši stranki sta bila Interblock in Celje. V jesenskem delu prvenstva je dosegel 12 zadetkov, spomladi jih je dodal še enajst. »Nedvomno je bila to moja najboljša sezona v karieri. Veliko priložnosti za gole sem si pripravil kar sam, po odvzemu žoge in preigravanjih. Dobro sem se počutil v moštvu mladih in izkušenih igralcev. Starejši smo vzeli mlade fante pod svoje okrilje in jim pomagali pri razvoju. Velikonja je sezono prej kazal razkošno nadarjenost in se je hitro uveljavil. Na poti dokazovanja so bili še Goran Cvijanović, Aris Zarifović, Gregor Balažic, Matija Škarabot, prihajala sta tudi Miha in Nejc Mevlja,« se goriških mladcev spominja Osterc.

Upa, da se bo trend obrnil

Na začetku sezone je bil trener Miran Srebrnič, po petih zaporednih porazih ga je v 9. kolu začasno zamenjal David Peršič, potem pa je krmilo prevzel starosta med trenerji Vladan Mladenović. Ob gostovanju na Ptuju je 72-letnik doživel srčni zastoj, in to po tem, ko so njegovi varovanci nanizali osem tekem brez poraza (pet remijev in tri zmage). Za Mladenovića je bilo nogometnega udejstvovanja konec, na vroči stolček je spet sedel Peršič in ostal do konca sezone. Osterc se je dobro razumel z vsemi strategi, ob prvem kapetanu Enesu Demiroviću je bil njihova podaljšana roka na igrišču. »Malo je igralcev, ki se iz tujine vrnejo tako uspešno, sploh pa jih malo odigra še nekaj sezon na visoki ravni. Menim, da je za klube dobra rešitev, da privabijo svoje nekdanje ase, ki so se dokazali v tujini. Izključno z mladimi fanti je težko doseči dobre rezultate,« zatrjuje Osterc, ki je po uspešni strelski sezoni, ko je Gorica zasedla tretje mesto za prvakom iz Kopra in Mariborom, zapustil modro-bele in odšel in okrepil vrste šampionskih kanarčkov na koprski Bonifiki. Za zaključek kariere je za obalnega prvoligaša v dveh sezonah odigral 55 tekem in prispeval 22 zadetkov. Skupno je v prvi slovenski ligi na 146 tekmah zbral 65 golov in 36 asistenc.

Na severnem Primorskem, kjer živi še danes, je Milan Osterc našel svoj nogometni mir. FOTO: Leon Vidic

Na goriški nogomet ne gleda s pretiranim optimizmom. »V Novi Gorici vlada kronično pomanjkanje denarja, medtem ko v nekaterih klubih močno krepijo svoje proračune. Po drugi strani so tudi drugje vzpostavili kakovostne mladinske šole, po čemer je Gorica vselej prednjačila. V zadnjih letih pa ne pripomore niti nazadovanje v drugo ligo, saj talenti raje odidejo v prvoligaške klube. Upam, da se bo trend obrnil. Ne pozabimo, Gorica je še vedno tretji najuspešnejši klub v državi, tu je zraslo mnogo reprezentantov,« je sklenil 47-letni Osterc, ki pozorno spremlja mlade ase in jim svetuje pri prestopih v tujino.