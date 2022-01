Mesto luči želi zasijati kot še nikoli

Medtem ko se pandemija covida-19 približuje drugi obletnici, bi marsikdo najraje prevrtel čas naprej in se v prihodnosti vrnil v normalnost. Luč na koncu predora so ob koncu minulega leta prižgali organizatorji naslednjih poletnih olimpijskih iger v Parizu 2024 in predstavili načrte za najbolj spektakularno odprtje doslej. V mestu luči naj bi potekale prve pokoronske igre, če se bodo le uresničile napovedi optimističnih imunologov. Na to vsekakor računajo organizatorji prvih evropskih iger po Londonu 2012, ki želijo navdušiti svet in slaviti zmago nad nevidnim sovražnikom. Že začelo naj bi se z velikim pokom, predstavili so namreč načrte za največjo otvoritveno slovesnost v zgodovini, ki bo prisotnim jemala sapo.

10.000 športnikov naj bi sodelovalo na paradi.

Njen glavni del bo šestkilometrska parada športnikov na čolnih po reki Seni, ki bi si jo z bregov ogledalo več kot 600.000 ljudi. Olimpijci bodo z več kot 160 čolni in ladjicami opazovali največje znamenitosti francoskega glavnega mesta, kot so Notredamska cerkev, muzej Louvre in Eifflov stolp. Slednji je bil zgrajen za svetovno razstavo leta 1889 in predstavlja začetek industrijske dobe, olimpijske igre pa naj bi slavile zmago človeštva in častile solidarnost med narodi.

To naj bi bila tudi nova renesansa po svinčenih covidnih časih. Vzdolž Sene, reke v srcu mesta, bodo nastopili mnogi umetniki in akrobati, denimo kolesarji BMX, ki bodo preskakovali mostove. Vrhunec prireditve bo šov na trgu Trocadero, ki gleda na Eifflov stolp. Ne samo da bo odprtje največje doslej, bo tudi prvo, ki bo po večini brezplačno za gledalce.

Kot je povedal Tony Estanguet, predsednik organizacijskega komiteja Pariz 2024, bo to najbolj drzna in dostopna otvoritev v zgodovini iger pod petimi krogi. »Ni lahko organizirati največjega športnega dogodka, ampak naša naloga in dolžnost je, da smo ambiciozni,« pravi Estanguet, nekdanji slalomist na divjih vodah, ki je v kanuju osvojil tri zlate olimpijske kolajne (Sydney 2000, Atene 2004 in London 2012). »Gre za uvodno dejanje olimpijskih iger, svetu mora poslati jasno sporočilo, da bodo te unikatne. Otvoritev si bo ogledala več kot milijarda ljudi. Želimo jim ponuditi najboljše, kar premore Francija. To bo edinstvena kombinacija športa in kulture, vse mesto bo ogromen olimpijski stadion.«

10.000 športnikov naj bi sodelovalo na paradi.

Režiserja prireditve še niso izbrali, Estanguet pa je zagotovil, da bo to »praznik čudovite norosti«. »Sena bo predstavljala progo, obrežje bodo tribune. Samo nebo je meja, pričakujemo 600.000 ljudi, kar je desetkrat toliko kot na običajnih stadionih,« z žarom v očeh razlaga Estanguet.

Odbojka pod Eifflom

Načrti organizatorjev so tudi usklajeni s prizadevanji Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki želi igre in šport približati mlajši populaciji. Tudi nekatera tekmovanja na prostem bodo v osrčju mesta, odbojka na mivki pod Eifflovim stolpom. Konjeniške preizkušnje bodo v Versajski palači. Kolesarji in maratonci bodo šli mimo mnogih znamenitosti.

Pogled na Pariz čez dobri dve leti naj bi bil povsem drugačen. FOTO: Paris2024.org

Organizatorji še niso razkrili načrtov glede maskote in olimpijske bakle. »Ne teče nam voda v grlo, ostajamo znotraj proračuna in v časovnih okvirih. Seveda se bodo pojavile tudi težave, ker brez njih pač ne gre. Za zdaj lahko samo potrkam ob les,« je ob predstavitvi povedal Estanguet. Iz njegovih ust ...