Med Slovenci je odličen poznavalec Kölna

Slovenija bo krenila v torek (21.00) po osmino finala eura 2024. Tekmec slovenskih nogometašev bo slovita Anglija, prizorišče spektakla pa Köln, eden najbolj akustičnih stadionov v 84-milijonski državi. Težko bi našli sogovornika, ki bi o tem vedel več kot Milivoje Novaković, dolgoletna zvezda bundeslige prav v majici Kölna, danes član strokovnega štaba Slovenije, ki ima na računu tudi gol v mreži Anglije. »Novagol«, v Nemčiji znan kot »Doppelpack« zaradi številnih tekem, na katerih je zabil dva gola, nam je zaupal svoje misli pred sedmim angleško-slovenskim nogometnim spopadom.

Milivoje, vidimo, da igralci in strokovni štab razmišljate le še o Angliji, o Srbiji pa le, kolikor je treba zaradi priprave na tretji izpit na euru. Lahko opišete trenutni položaj Slovenije?

»Gotovo smo osvojili več točk, kot so nam jih prisodili po žrebu, ki nam je namenil Dansko, Srbijo in Anglijo. Fantje so dokazali, da lahko igrajo z vsako reprezentanco na evropskem prvenstvu, do te ravni pa so prišli s povezanostjo, vzdušjem in načeli delovanja, ki se jih držimo že več let tako na treningih kot med našim skupnim druženjem. Borbenost in pripadnost kolektivu jih ženeta naprej.«

Kako se spominjate dosedanjih šestih tekem z Anglijo?

»Gotovo se spomnite tekme, ko so Angleži poškodovali Boštjana Cesarja, za »nagrado« pa namesto prekrška v napadu dobili kazenski strel. Danes bi VAR spremenil odločitev sodnika. Naše tekme so bile vedno tesne, takšni sta bili tudi obe v Stožicah.«

Na prvi smo celo prešli v vodstvo po vašem golu, nato tudi po smoli ostali brez točke (2:3), še bližje uspehu smo bili pozneje, ko je Angleže reševal vratar Hart (0:0). Slovenija torej zna igrati z Anglijo.

»Pred prvo tekmo se je v fante delno naselila negotovost, saj so bili prvič na velikem tekmovanju. Toda že v drugem polčasu v Stuttgartu so spoznali, da lahko opravijo več, če bodo igrali samozavestno. Po Srbiji se je vanje vselila samozavest, vedo, da je v eni tekmi premagljiva tudi Anglija, čeprav je velik favorit. Köln je pravo prizorišče za senzacijo. Od prvega dne trdim, da bomo napredovali v osmino finala.«

41 GOLOV je Milivoje Novaković zabil na stadionu Kölna, skupaj ima na računu 82 golov za ta nemški klub.

Drži, da stadion v Kölnu sodi med bolj akustične v Nemčiji?

»Drži, boste videli, objekt je specifičen in izjemno akustičen, toda fantje bodo na to pripravljeni. Šeško je na njem že igral, ve, o čem govorim.«

Zgolj na tem stadionu ste zabili 41 golov v majici Kölna.

(smeh) »Imate dobre informacije, nisem vedel, koliko sem jih dal na tem stadionu, poznam le skupno številko v majici Kölna … Tedaj sem preživljal najboljše trenutke v karieri, res lepe spomine imam na uvrstitev v bundesligo in štiri sezone med nemško elito. To bo zame posebej čustvena tekma. Tudi žena mi pravi, da bomo šli na tem stadionu v osmino finala.«

Kako doseči, da bi se igralci zavedali, kako velika priložnost je to za njihove kariere, ne pa nepremostljiva težava? Vsi vemo, kaj bi za nas pomenila že točka z Anglijo.

»Vem, kam merite. Toda že v dveh tekmah so fantje pokazali Evropi, da igramo lep nogomet in se borimo za našo državo. Lahko smo le ponosni na to. Anglija je velesila, iščemo njene šibke točke, poskušali jih bomo unovčiti. Jasno pa je, da gre za reprezentanco iz najvišjega razreda.«

Novaković med treningom Slovenije v Wuppertalu. FOTO: Leon Vidic

Obe tekmi smo igrali pred velikim številom navijačev, ki jih bo tudi v Kölnu veliko. Resda bodo v manjšini, upajmo, da bodo glasni. Koliko pomeni reprezentanci ta podpora?

»Fantje se zavedajo odgovornosti do navijačev. Nismo pričakovali toliko Slovencev v Münchnu, fantje so bili veseli, saj dobesedno čutijo, da so naš 12. igralec. Še bolj odgovorni in motivirani so.«

Milivoje, za konec povejte še nekaj. V »vaš« Köln prihaja veliko Slovencev, katere znamenitosti naj si ogledajo?

»Kölnov dom, torej katedralo, v kateri se lahko povzpnejo tudi po stopnicah, to je lepa izkušnja. Treba je v čokoladni muzej, nujno si je treba ogledati stadion, splača se obiskati živalski vrt.«

Tri restavracije, v katerih se splača jesti?

»Restaurant Heumarkt, to je balkanska restavracija, ki sem jo pogosto obiskoval in jo vodijo moji prijatelji. Tudi El Chango, gre za argentinsko kuhinjo, ki premore najboljši steak v vsej Evropi. Ležita zelo blizu druga drugi, splača se obiskati obe. Tretja je brazilska restavracija Barbacoa.«