Luka Dončić na Kitajskem povzročil pravo evforijo: mladina je bila povsem iz sebe (VIDEO)

Slovenski košarkar Luka Dončić nima veliko oboževalcev samo na Balkanu in v ZDA, veliko jih ima tudi drugod po svetu, med drugim na Kitajskem, kamor se je odpravil pred dnevi. Kot je Nike zapisal na svoji spletni strani, je šel s košarkarji Jayonom Tatumom, Zionom Williamsonom in Paolom Bancherom v Šanghaj in Peking, da bi se povezali s tamkajšnjo mladino in spodbudili njihovo ljubezen do košarke. Nadobudna mladina je navdušeno pričakala košarkarske zvezdnike in zagotovo srečanja z njimi še dolgo ne bo pozabila.

Kot je videti na posnetkih, ki jih je Nike objavil v obliki Instagramovih zgodb, je našega zvezdnika na Kitajskem zunaj pričakala množica mladih, ki niso mogli skrivati navdušenja in so se borili, da bi prišli do svetega podpisa. Marsikdo je do njega tudi prišel, saj jih je Dončić potrpežljivo delil. Še kako se zaveda, kaj mladim pomeni njegov avtogram.

Omenjeni košarkarski zvezdniki, ki promovirajo Nike-ovo znamko Jordan Brand, so se na Kitajskem med drugim udeležili košarkarskega kampa mladih, sprehodili pa so se tudi po znamenitem Kitajskem zidu. Našemu košarkarju je družbo v tej oddaljeni deželi delal tudi njegov oče Saša.

Do začetka sezone še slaba dva meseca

Dončić ima pred začetkom letošnje NBA sezone še nekaj časa za pripravo. Uraden razpored kaže, da bo z Mavericksi prvo tekmo rednega dela odigral 25. oktobra proti ekipi San Antonio Spurs. Sezona se bo sicer začela dva dneva prej s tekmo med ekipama Boston Celtics in New York Knicks.