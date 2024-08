Kranjska klobasa in potica pravi uspešnici

V parku La Villette, ki se je v času iger spremenil v pisano olimpijsko vas za vse obiskovalce, veliko pozornosti žanje tudi Slovenska hiša. V kolumbijski pripravljajo plesne večere, v mongolski glasna glasba doni iz zvočnikov na gromozanskem odru, v slovenski pa stavijo na bolj umirjene tone. Ko je Andreja Leški na oder prinesla zlato kolajno in je zadišalo po kranjski klobasi, je hiša dobila svoj pravi smisel.

»Neverjetno je, kako lahko športni uspeh v vseh nas vzbudi takšno pozitivno energijo. Ne le pri Slovencih, pri vseh, ki so prišli sem in nato poslušali, kakšen uspeh je dosegla Andreja. Nato pa njen 'Kdor ne skače, ni Slovenc', ki je poskrbel za navdušenje,« je prvi zmagoslavni večer na terasi Slovenske hiše opisala njena vodja v Parizu Marta Kos.

80 odstotkov obiskovalcev pozdravijo iz tujine. 2 milijona evrov je okvirni proračun projekta Slovenske hiše.

Od petkovega prihoda političnega vrha je v notranjem delu hiše živahno, še bolj pomemben pa je zunanji del z veliko teraso in odrom, ki je odprt za vse obiskovalce. »Ta večer z Andrejinim sprejemom je bil za nas velika potrditev, da smo se odločili prav, ko smo se odločili za tako veliko teraso. To je prostor, kjer se ljudje z veseljem srečujejo, ne glede na to, da je bila pasja vročina in da je Andreja zamujala zaradi dopinške kontrole,« je Kosova potrdila, da naložba v eno bolj vizualno privlačnih državnih hiš v parku La Villette ni bila zaman. Navdušila je tudi francoske novinarske kolege, ki so Slovensko hišo uvrstili med pet najlepših na letošnjih olimpijskih igrah.

Andreja Leški je z družino in navijači ter napevom »Kdor ne skače, ni Sloven'c!« slavila zlato kolajno. FOTO: Nebojša Tejić/STA

Cilj hiše je predstaviti Slovenijo svetu in za to potrebuje obiskovalce. »Imamo približno 10 do 15 odstotkov gostov iz Slovenije, preostali so tujci, v nedeljo smo imeli polno teraso. Ljudje uživajo v slovenskih specialitetah, največji uspešnici sta kranjska klobasa in kremšnita, pijejo tudi slovenska vina. Ustvarili smo otoček, oazo, kamor se ljudje pridejo odpočiti in vmes še kaj izvejo o Sloveniji,« sogovornica pojasnjuje, s čim so najbolj pritegnili goste, ki se ob popoldnevih pogosto odločijo za »turnejo« po nacionalnih hišah in primerjajo kulturo in kulinariko, zvečer je na ulicah v parku ponekod zelo živahno.

Slovenija ima v Parizu svojo stavbo, pomembno pa je, da v njej potekajo tudi zanimivi dogodki, se zaveda Kosova. Na okrogli mizi glede enakosti spolov v športu je sodeloval jordanski princ, predsednik tamkajšnjega olimpijskega komiteja, v naslednjih dneh bo na okrogli mizi o mobilnosti in zeleni prihodnosti sodeloval tudi pariški podžupan Dan Lert. »Sam je izrazil željo, da bi sodeloval na našem dogodku, saj je ta tema zanj zelo pomembna, tako da smo navdušeni tudi nad tem. Prihod je potrdil prav danes zjutraj,« je ob včerajšnjem pogovoru pojasnila koordinatorka dogajanja v hiši.

Na zid slavnih se je podpisal tudi kapetan odbojkarjev Tine Urnaut. FOTO: Nebojša Tejić/STA

Trstenjak, Žolnir, Dragić, Maze, ...

Slovenska hiša združuje nekdanje in sedanje športne šampione, da se lahko srečajo in izmenjajo spomine na svoje olimpijske izkušnje. »Prišla je Tina Trstenjak, z nami je tu ves čas Urška Žolnir, prideta pa tudi Goran Dragić in Tina Maze, prepričana sem, da še kdo,« je dva od najbolj priljubljenih slovenskih športnikov vseh časov, ki se bosta udeležila okrogle mize o življenju športnikov po koncu kariere, napovedala Kosova.

Če bodo pariške igre za Slovence uspešne, bo slavnostnih večerov še nekaj. So nanje pripravljeni? »Zagotovo, vsega imamo dovolj, tako hrane kot pijače, za vse skrbi izjemna ekipa gostinstva Jezeršek, ki znajo zelo hitro poskrbeti za vse, kar potrebujemo. Tako da me prav nič ne skrbi,« je zaključila Kosova. Naj po kranjskih klobasi, slovenskem pivu in vinu ter potici zadiši čim pogosteje.