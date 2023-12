Kolesarski zvezdnik Primož Roglič je ime leta po izboru Vala 202

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je postal Ime leta po izboru Vala 202, so v izjavi za javnost sporočili z Radiotelevizije Slovenija. Štiriintridesetletni Kisovčan je maja kot prvi Slovenec slavil na dirki po Italiji, zabeležil pa je še številne druge uspehe v sezoni. Ime leta so izbrali dobitniki nazivov Ime meseca na Valu 202.

»Primož Roglič, kolesar, ki je po vseh zapletih nepozabne 20. etape Gira ohranil mirno kri, ob izjemni podpori navijačev vztrajal do konca in zmagal na posamičnem kronometru iz Trbiža na Svete Višarje. Z osvojeno rožnato majico in končno zmago se je zapisal v zgodovino kot prvi Slovenec z osvojeno tritedensko dirko po Italiji,« so v izjavi za javnost obrazložili podeljevalci nagrade.

Ob prejemu naziva Ime leta 2023 je Roglič dobil tudi nagrado, grafični digitalni zapis zvoka, umeščen v akrilno steklo. V tem edinstvenem grafičnem znaku je uprizorjen zvočni zapis besed »Ime leta Vala 202« svetovalke za poslovno kreativne rešitve in inovacije Bojane Fajmut.