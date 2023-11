Roglič s preko 200.000 evri vrgel rokavico Dragiću

Slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki letos nastopa kot ambasador projekta Botrstvo v športu, je pred gala prireditvijo strnil misli o uspešni lanski sezoni. Obenem je predstavil cilje za prihodnjo, ko bo v novi ekipi Bora-hansgrohe lovil zmago na Tour de Franceu.

Neporavnani računi tudi na olimpijski cestni dirki

Slovo od nizozemske ekipe Jumbo-Visma za 34-letnega slovenskega zvezdnika še poteka, saj je do decembra še njen član. Roglič je namreč v začetku oktobra obelodanil, da se po osmih seli k ekipi Bora-hansgrohe. Glede sprememb pri novi ekipi v primerjavi z Jumbo-Vismo je v šali dejal, da so te že vidne. »Samo poglejte me, imam brke kot šef ekipe Ralph Denk,« je dejal v smehu in dodal, da so vsi v ekipi izjemno motivirani.

Na zadnjih dirkah sezone si je cesto delil z rojakom Tadejem Pogačarjem. »Tadej je super fant in moj prijatelj. Sicer pa bi bilo dobro, če bi kdaj na kakšni dirki manjkal,« je dejal Roglič v smehu.

O prihajajočih ciljih v novi sezoni je znova izpostavil Tour de France.

»V kolesarstvu je veliko dirk. Izzivov je ogromno. Seveda je Tour v ospredju. Zanima me tudi dirka po Švici, kjer še nikoli nisem nastopil. Lepo bi bilo, če bi jo lahko dodal v zbirko. Pa tudi svetovno prvenstvo. A v kolesarstvu ni tako, da si lahko delaš kljukice, marsikaj se lahko zgodi. A jaz sem še kar tu in grem novim izzivom naproti.« Za zdaj Roglič še ne ve, ali bo v Parizu 2024 branil olimpijsko zlato iz vožnje na čas. »Bomo videli. Ne vem še, kje bom startal v leto 2024, zato o tem še ne morem govoriti. Čeprav ... s kolajno s kronometra sem lahko zelo zadovoljen. Morda bi si želel popravni izpit na cestni dirki.«