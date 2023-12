Primož Roglič na Majorki preizkusil novo kolo

Primož Roglič je v svoji profesionalni karieri dirkal samo na dveh znamkah koles. Začel je z italijanskim Bianchijem, nadaljeval s kanadskim Cervelom.

Na obeh je dirkal za isto nizozemsko moštvo. Od prvega januarja pa bo dirkal za nemško moštvo Bora Hansgrohe.

Nova ekipa se je zbrala v hotelu v Playi de Palmi. Pridružil se jim je tudi Roglič, čeprav mu pogodba z Jumbo Vismo poteče z zadnjim dnem letošnjega leta. Pravila velevajo, da mora kolesar do takrat kolesariti še v oblačilih starega delodajalca, vozi pa lahko že kolo od novega.

Poleg Primoža so na Majorki tudi drugi novinci v ekipi. Kolumbijec Daniel Felipe Martinez, ki prihaja iz Ineosa Grenadiersa, Italijan Matteo Sobrero, ki prihaja iz Mezgečevega Jayca Allule in Španec Roger Adria, ki prihaja iz Kern Pharma Continental Profesional.

Bora Hansgrohe bo na Majorki ves december in še januar. V drugem delu januarja se bo del ekipe brez Rogliča preselil v Avstralijo, kjer se bodo udeležili prve dirke v sezoni 2024.

Primož Roglič bo v novi sezoni vozil Specialized Tarmac SL8

Priznani proizvajalec se sprašuje ali gre pri novem tarmacu za evolucijo ali revolucijo? Omenili so tudi, da so izjemno počaščeni in veseli, da bo Primož vozil njihovo kolo.