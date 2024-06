Kek pred tekmo tekem: »Proti Angliji se ne smeš zanašati le na srečo. To je treba izzvati«

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 21. uri v Kölnu igrala zadnjo tekmo v skupini C evropskega prvenstva v Nemčiji. Izbranci Matjaža Keka se bodo merili z Angleži in so po remijih z Danci in s Srbi, obakrat je bilo 1:1, še v igri za napredovanje v osmino finala.

Slovenci pred tekmo s favoriziranimi Angleži, ki doslej niso pustili posebej dobrega vtisa, a so s štirimi točkami vodilni v skupini in z eno nogo že v izločilnih bojih, prepričani, da lahko spravijo v težave še tretjega favoriziranega tekmeca v skupini.

Selektor Kek je pred tekmo, kjer je najprej izrekel sožalje družini ob smrti Marka Ilešiča, povedal, da so na današnjem treningu vsi vadili, nekateri po prilagojenem programu, ter da bo jutrišnji dan pokazal, kdo bo pripravljen in kdo ne.

»Ker Anglija zahteva le stoodstotno pripravljene igralce,« je navrgel selektor in dodal, da so bili po remiju proti Srbiji lahko razočarani, »zdaj pa gremo optimistično v pripravah na tekmo proti enemu favoritov prvenstva«.

Slovenija v očeh mnogih avtsajder

»Mi smo veseli, da pred tekmo z Angleži odločamo še vedno sami o svoji usodi ob vsem spoštovanju do tekmeca, ki nas čaka v Kölnu. Takšna kakovost, kot nas čaka, je lahko samo izziv generacije,« je dejal Kek in poudaril, da so priprave opravili po običajnem protokolu, tako ni pričakovati velikih sprememb v ekipi.

Pravi, da si želi »na tekmi velikega izziva in motiva« s kakovostno predstavo priti do gola ali dveh. »Rekel sem po Srbiji, da se bo igralcem enkrat poplačalo. Ne vem, če bo to jutri. Proti Angliji se ne smeš zanašati le na srečo. To je treba izzvati.«