Kakšna čast za Dončića

Vodstvo NBA je igralca Portlandadanes izbralo za najboljšega v zadnjem delu redne sezone, ki so ga moštva igrala v Orlandu pred praznimi tribunami in s posnetim navijanjem. V povprečju je Lillard v Orlandu dosegal po 37,6 točke na tekmo. V prvi peterki je tudiLillard je začel nadaljevanje sezone s 30 točkami in 16 podajami proti Bostonu v začetku avgusta, obenem pa niz vsaj treh tekem, na katerih je dosegel po vsaj 30 točk in 10 podaj.Poseben dosežek mu je uspel 6. avgusta, ko je proti Denverju dosegel 45 točk in obenem postal prvi igralec v zgodovini NBA s toliko točkami in obenem 10 podajami in 10 trojkami na eni tekmi. A rekordov še ni bilo konec: 11. avgusta je Dallasu nasul kar 61 točk. Takrat je tretjič v sezoni presegel mejo 60 točk in po tem statističnem elementu stopil ob bok, do letos edinemu igralcu v NBA z najmanj trikrat preseženimi 60 točkami v sezoni.Za najboljšega trenerja tekem v Orlandu so izbrali trenerja Phoenixa, ki ni izgubil niti ene od osmih tekem, res pa je, da se njegovi ekipi ni uspelo uvrstiti v končnico.Lillard je seveda tudi član prve peterke, poleg njega pa so v postavi še(Phoenix),(Indiana), Luka Dončić (Dallas) in(Houston) – peterka s štirimi branilci in brez centra torej (najvišji je Warren z 203 cm).