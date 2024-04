Kača med tekmo nad sodnika

Čeprav so na nižjeligaških nogometnih tekmovanjih v Srbiji vsega vajeni, se še ni zgodilo, da bi tekmo prekinila kača. Do prekinitev je običajno prihajalo zaradi napada na sodnike, pretepa med igralci ali vdora gledalcev na zelenico, tokratnega incidenta pa udeleženci najverjetneje še dolgo ne bodo pozabili.

Zgodil se je minuli konec tedna na jugu Srbije, na tekmi 12. kroga lokalne nogometne lige MNZ Leskovac, na kateri sta se pomerili domača ekipa Gornji Sinkovci in igralci Radnika Šišinca 2013. Na igrišču se je nenadoma pojavila velika kača in kar dvakrat ugriznila sodnika. Eden od prisotnih jo je najprej poskušal odgnati z nahrbtnikom, a mu ni uspelo, zato se je sodnik odločil vzeti stvari v svoje roke: na kačo je najprej stopil, nato pa jo zgrabil in zalučal z igrišča.

Očitno ni bila strupena.

»Zgodilo se je nekaj zelo nenavadnega. Na igrišču se je pojavila kača, zaradi katere je bila tekma prekinjena. Neverjetno je tudi to, da je sodniku uspelo kačo ujeti in jo nepoškodovano odstraniti. Glede na prve ugotovitve kaže, da je sodnik preživel dva ugriza,« so na družbenem omrežju zapisali predstavniki domačega kluba. Čeprav je bila velika in strašljiva, pa očitno ni bila strupena, saj je sodnik nadaljeval tekmo, kot da se ni zgodilo nič. »Zmagovalca v nogometu ni bilo, saj je bil rezultat neodločen, kača pa je z dva proti ena premagala glavnega sodnika: on je enkrat stopil nanjo, ona pa ga je dvakrat ugriznila,« so nenavadni dogodek komentirali na jugu Srbije.