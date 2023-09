Janji pomagal na svetovni vrh, navdušil je tudi njenega trenerja

Janja Garnbret je nesporna kraljica, globalna zvezdnica športnega plezanja. O tem ni dvoma. S svetovnega prvenstva v Bernu se je vrnila z dvema novima naslovoma svetovne prvakinje, naslovom svetovne podprvakinje in vozovnico za olimpijske igre v Parizu, kjer bo branila naslov iz Tokia. Se pa Janja, čeprav tekmuje v individualnem športu, dobro zaveda, in to pove na glas, da danes v športu zmagujejo ekipe. Tudi sama jo premore. Miren, ker je bil poleg Na svetovnem prvenstvu v Švici je v finalu kombinacije, ključne tekme te sezone, nerodno padla. Panike ni bilo, svoje je opravil fizioterapevt M...