Incident v Stožicah: Slovenec provociral Srbe (VIDEO)

Nogometna tekma med Slovenijo in Srbijo (2 : 2) bi se elegantneje končala, če tik po zadnjem sodniškem žvižgu ne bi slovenski reprezentant Jasmin Kurtić storil nešportne poteze. Kurtića so ob živce spravili glasni srbski navijači, zato se je prijel za mednožje, kar so posnele tudi televizijske kamere. To se je zgodilo, ko se je pozdravljal z Andrijo Živkovićem, s katerim igra skupaj v grškem Paoku. Živković ga je umirjal, da se ne bi spor razvil v še kaj hujšega ...

Slovence septembra v ligi narodov čakata še domači obračun z Norveško in gostovanje na Švedskem.