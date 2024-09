Huligani maltretirali brezdomca, nato pa se je zgodilo nekaj neverjetnega: Mislil sem, da haluciniram

Mohamed Salah je prava ikona Liverpoola. V klubu je od leta 2017 in osvojil je Premier ligo, Ligo prvakov ter številne druge trofeje. Skupaj je odigral več kot 350 tekem in dosegel 214 golov. Vendar se zdi, da je to njegova zadnja sezona na Anfieldu. Nedavno je sam napovedal, da bo poleti, ko mu poteče pogodba, zapustil klub. Pričakovalo se je, da se bo preselil v Savdsko Arabijo, zdaj pa so se pojavile informacije, da bi lahko odšel v PSG ali Juventus.

Navijači Liverpoola ga bodo z veseljem ohranili v spominu, saj se je poleg izjemnih predstav na igrišču izkazal tudi kot izjemna oseba. Ni ohol, velik del denarja, ki ga zasluži, pa deli z drugimi in pomaga ljudem v stiski. Kakšna oseba je Egipčan, priča tudi naslednja anekdota. Salah je nekoč po zmagi nad Arsenalom ustavil na bencinski črpalki, kjer je videl skupino huliganov, ki so nadlegovali brezdomca.

Salah je nemudoma izstopil iz svojega Bentleya, pregnal napadalce in brezdomcu dal 100 funtov. »Mo je bil izjemen tako kot na igrišču. Obrnil se je k fantom in jim rekel, naj bodo previdni, saj se lahko tudi sami znajdejo v mojem položaju čez nekaj let,« je dejal brezdomec David Craig za otoške medije in dodal: »Mislil sem, da haluciniram, toda nisem, ko mi je Mo dal 100 funtov. Kakšna legenda.« Zanimivo je, da je Craig navijač Liverpoola. Žalili so me, me poniževali, se mi posmehovali in mi govorili: 'Poglej se, kakšen si, najdi si službo, ničvreden si.' In potem priskoči na pomoč igralec kluba, za katerega navijam že 50 let, moj idol, in me reši.«