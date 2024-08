Hrvaški vaterpolist hit na družabnih omrežjih, njegove fotografije zbrale preko 14 milijonov ogledov (FOTO)

Pred tekmo hrvaške reprezentance z Madžarsko v vaterpolu je hrvaški vaterpolski reprezentant postal viralen na X. Govora je o Josipu Vrliću, čigar fotografije so se razširile po tem družbenem omrežju. Uporabnik X je ob fotografijah z ene od tekem zapisal: »Tako izgleda elitna atletska odličnost.« Ta objava je v enem dnevu zbrala 14 milijonov ogledov in skoraj 70 tisoč všečkov.

Mnogi navdušeni nad njegovo postavo

»Čeden je«, »Zakaj še ne vem njegovega imena?«, »Njegov videz mu pomaga pri vaterpolu«, »Njegovo telo je super«, »S takim telesom verjetno zmaga v katerem koli športu«, »To je dobesedno idealen moški«, »Vaterpolo je izjemno zahteven šport. Imeti takšno postavo in biti hkrati odličen vaterpolist zahteva nadčloveško genetiko in ljudje to razumejo takoj, ko ga vidijo«, komentirajo uporabniki X pod Vrlićevimi fotografijami. Vrlić je visok skoraj dva metra in tehta 135 kilogramov, mnogi pa ga zaradi njegovega videza imenujejo naravni športnik.

Hrvati v finalu

Hrvaški vaterpolisti so sicer v finalu olimpijskih iger v Parizu. V napeti polfinalni tekmi so premagali Madžarsko z 9:8 (3:3, 4:2, 2:2, 0:1) in si zagotovili najmanj srebrno kolajno. Njihov nasprotnik v nedeljskem finalu ob 14. uri bo reprezentanca Srbije, ki je v polfinalu izločila ZDA.