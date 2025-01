Kot se običajno zgodi na svetovnih prvenstvih, ki se začnejo pet mesecev po olimpijskih igrah, je tudi letošnje na Hrvaškem, Danskem in Norveškem že v prvem delu prineslo kopico presenečenj. Svoj pečat so pustili trije trenerji, ki so tako ali drugače povezani s Slovenijo, gostiteljici Norveška in Hrvaška pa sta si obetali drugačen start. Med 24 najboljših na svetu so se poleg Slovenije prvič uvrstile prav vse njene sosede, tudi Avstrija, Italija in Madžarska.

Včeraj se je končal prvi del SP, od 32 reprezentanc jih bo 24 z današnjim dnem tekmovanje nadaljevalo v glavnem delu v Zagrebu, Varaždinu, Herningu in Oslu. Osmerica zadnjeuvrščenih se bo merilo v t. i. predsednikovem pokalu v Poreču. Med eksoti so se kot edini Evropejci znašli tudi Poljaki, nekdanja velesila in gostiteljica EP 2016 in SP 2023. Čeprav ima Poljska dva kluba v EHF ligi prvakov, njena reprezentanca pada vse globlje. Seveda imajo v Wisli Plock in Kielcah glavno besedo tujci, med njimi tudi Slovenci, trenerja pa sta Španca.

»Uzdaj se use i u svoje kljuse« (zaupaj sebi in svojemu konju), pravi znani balkanski rek, ki ga Poljaki ne poznajo. Pozabili so ga tudi Hrvati, ki so svoje glavne uspehe dosegli pod vodstvom Velimirja Kljaića (v Zagrebu je zmagovalcu OI 1996 posvečena ulica) in Lina Červarja.

28:24 je bil rezultat tekme med Egiptom in Hrvaško.

Na Hrvaškem so bili vsem domačim strokovnjakom Červarjevi čevlji preveliki, zato so se odločili za domače svetovno prvenstvo pripeljati Dagurja Sigurdssona, ki je Nemčijo popeljal do evropskega naslova leta 2016 in iz Japonske ustvaril resno reprezentanco. »Še dobro, da imamo Islandca, ki ne zna hrvaško in ne bere komentarjev na forumih. Saj bi se mu še zmešalo,« se je pošalil eden od hrvaških novinarjev, potem ko je Hrvaška doživela grenak poraz proti Egiptu in doživela plaz kritik ter ob koncu celo žvižge s tribun zagrebške Arene, kjer se je zbralo več kot 15.000 gledalcev.

Sigurdsson ima res smolo, ker je ostal brez Domagoja Duvnjaka in Luke Cindrića, a tudi pokazal, da ne ve, v kakšno okolje je prišel. Disciplinirani Nemci in marljivi Japonci so pač drugačne sorte od balkanskih rokometašev. Medtem ko lahko druge reprezentance v središču Zagreba gredo iz hotela na sprehod in na kavico, je t. i. kavboje izoliral v »zaprtem oddelku« dvorca ob jezeru kakih pet kilometrov od Karlovca, kjer »ni ne vuka ne ćuka«, kot se je izrazil Veselin Vujović, ko so Slovence na euru 2018 namesto v Varaždinu namestili v oddaljenem Sv. Martinu na Muri.

Portugalci hit prvenstva

Ko smo pri legendarnemu Vuji, s Katarjem je uresničil cilj in premagal Kuvajt, po sedmih letih bo tako znova obiskal toplice ob hrvaško-slovenski meji. Tam bo njegov tekmec tudi nekdanji slovenski as Aleš Pajovič, ki na avstrijski klopi še naprej dela čudeže in se vse bolj postavlja v vlogo legitimnega naslednika Uroša Zormana, ko se bo njegova zgodba s Slovenijo končala.

Omenimo še Paula Pereiro. Medtem ko s Celjem Pivovarno Laško še naprej vodi v slovenski ligi, je njegova Portugalska največji hit prvega dela 29. mundiala v treh državah. Portugalska je dobila vse tri tekme, na kolena spravila tudi Norveško, in se podaja naprej z maksimalnim izkupičkom.