Drama v slovenskem nogometu: vodstvo državnih prvakov ovadili na policiji

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je danes na policiji ovadil vodstvo državnih prvakov, nogometnega kluba Olimpija, zaradi domnevnega šikaniranja in izsiljevanja četverice nogometašev. Dan pred tem je zadevo prijavil tudi na inšpektoratu za delo.

Glavni akterji zgodbe so trenutno prvi strelec ekipe Portugalec Rui Pedro, Mustafa Nukić, mladi avstrijski reprezentant Pascal Juan Estrada in nekdanji srbski reprezentant Marko Mijailović. Klub na četverico nogometašev ne računa več, pri Spinsu pa so prepričani, da jih klub s svojim ravnanjem sili v predčasno prekinitev pogodbe.

Četverica ni odpotovala na priprave v Turčijo

Danes je trenirala z mladinsko ekipo Olimpije, kar je po mnenju Spinsa v nasprotju s pogodbo, ki jo imajo nogometaši s klubi v slovenski ligi.

Razlogi, zakaj se pri Olimpiji želijo znebiti nogometašev, so različni. Nukić je pri 33 letih prestar za prvo ekipo, Pedro se ni odločil za predčasno podaljšanje pogodbe, ki se izteče junija, Mijailović je odvečni tujec, Estrada, kapetan avstrijske reprezentance do 21 let, pa že več mesecev trenira po svojem programu. Četverica je zdaj obsojena na sodelovanje z mladinsko ekipo zmajev.

Pri Spinsu trdijo, da so v klubu našli poseben način izvajanja pritiska na nogometaše. Četverica je po trditvah Spinsa prejela zahtevo, da se v zdravstveni ustanovi na Hrvaškem testirajo za koronavirus. Eden od nogometašev, ki se je odločil za test v Ljubljani, je nato prejel zahtevo, da v isti ustanovi na Hrvaškem opravi pregled z magnetno resonanco, kar je po mnenju Spinsa najmanj neobičajen postopek.

Možnost ponarejenega podpisa ali dokumenta?

Zdravstvene težave bi lahko upravičile izostanek na pripravah s člansko ekipo, pri Spinsu pa se čudijo, da je vodstvo kluba izbralo bolnišnico na Hrvaškem. Zapletom z zdravjem pa s tem še ni konec. Sum se je še povečal po tem, ko je eden od nogometašev s strani kluba prejel potrdilo, da je poškodovan. Podpisan je zdravnik, ki ga je pregledal pred več kot tremi meseci, nogometaš pa je že pred zimskim odmorom normalno treniral z ekipo in igral tekme. Z izjemo težko razumljive človeške napake predsednik Spinsa Dejan Stefanović odkrito pravi, da obstaja samo možnost ponarejenega podpisa ali pa dokumenta.

Pri Spinsu trdijo, da je v nastalem položaju za četverico nogometašev prava rešitev posoja teh nogometašev v druge sredine ali pa dogovor o prekinitvi pogodbe. Napovedujejo tudi, da bodo sami sprožili postopke prekinitev, če se zadeve ne uredijo, od Nogometne zveze Slovenije pa so zahtevali tudi sankcije proti klubu in odgovornim.

Prijava na slovenski policiji je vsekakor novost na področju športa v Sloveniji in ravnanje Olimpije ni osamljeno. A ne gre le za slovenski problem, prav v tem tednu je podobno prijavo sprožil tudi sindikat nogometašev v Franciji, kjer so se odločili za prijavo več klubov.