Dončić v elementu, lastnik Dallasa »umiral od smeha« (VIDEO)

Dallas je v gosteh ugnal ekipo Sacramenta in zasedel šesto mesto v zahodni konferenci, zato ne čudi odlično vzdušje po zmagi nad neposrednim tekmecem za najboljših šest ekip.

V središču pozornosti je bil naš košarkarski as Luka Dončić, ki se je pohecal s soigralcem Derrickom Jonesom Juniorjem in ob tem nasmejal lastnika ekipe Marka Cubana, ki je sedel na klopi. V spodnjem posnetku si lahko ogledate, kako nagajivo razpoložen je bil naš košarkaški as in kako je uprizoril otroško šalo. Jones se ob tem ni razjezil in z Luko sta se prijateljsko objela.

Ekipa Dallas se je zmage z rezultatom 132:96 zelo razveselila, Dončić je zbral 28 točk, 11 skokov in šest podaj, poroča telegraf.rs.

