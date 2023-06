Dani Alves zanikal posilstvo, »o nezvestobi« lagal, da bi rešil zakon

Brazilski nogometaš Dani Alves, ki je obtožen posilstva 23-letne ženske, je zatrdil, da očitanega dejanja ni storil. Nekdanji igralec Barcelone je spregovoril za špansko La Vanguardio, v prvem intervjuju po tem, ko je januarja pristal v priporu. »O nezvestobi«, kot je dejal, je lagal, da bi rešil svoj zakon.

Intervju z Alvesom so objavili dober teden po tem, ko je okrožno sodišče v Barceloni zavrnilo še tretjo zahtevo Alvesovega zagovornika Cristobala Martella, da bi Brazilca spravil iz zapora ob plačilu varščine, češ da ni nevarnosti begosumnosti.

»Imam res čisto vest glede tega, kar se je tisto noč zgodilo v straniščih VIP prostora nočnega kluba Sutton. Kar se je zgodilo in kar se ni zgodilo,« je v tem intervjuju dejal nekdanji igralec Barcelone in PSG.

»In to, kar se ni zgodilo, je to, da sem to žensko prisilil, da naredi to, kar sva storila,« je dejal. Ponovil je, da sta imela sporazumno razmerje.

Bremenijo ga obtožbe

Štiridesetletnega branilca bremenijo obtožbe mlade ženske, ki brazilskega reprezentanta obtožuje, da jo je konec decembra posilil na stranišču mondenega nočnega kluba v Barceloni.

Alves je od 20. januarja v priporu zaradi obtožb storitve kaznivega dejanja spolnega napada in razloga begosumnosti. Obstaja namreč realno tveganje, da bi Alves pred roko pravice v Španiji pobegnil v rodno Brazilijo, ki ne izroča svojih državljanov, osumljencev oziroma storilcev kaznivih dejanj.

Nogometaš je tudi pojasnil, zakaj je sprva zanikal, da bi sploh poznal žensko, ki ga obtožuje, in zakaj je nato pozneje večkrat spremenil svojo zgodbo. To je bilo zato, da ne bi ogrozil svojega zakona.

»Bal sem se, da bom izgubil ženo Joano, zato sem lagal. Obupano sem se boril, da bi rešil svoj zakon pred svojo nezvestobo, ne da bi me skrbelo za posledice, ki jih plačujem danes,« je pojasnil.

Grozi mu do 12 let zapora

To afero pozorno spremljajo v Španiji, kjer je omenjeni intervju, vključno s komentarji novinarke, ki ga je opravila, povzročil vihar negodovanja.

»Prikazovati mačistično nasilje kot nekaj vsakdanjega, ustvarjati podporo napadalcu, spraševati se o motivih, škoduje žrtvi in podžiga kulturo posilstva,« se je na Twitterju odzvala levičarska španska političarka Victoria Rosell, posebna predstavnica španske vlade proti nasilju na podlagi spola.

Alvesu v Španiji grozi do 12 let zapora.