Prijava: nogometaš pretepal in davil dekle

ZAGREB –(20) je obtožila nogometaša, ki igra za zagrebški nogometni klub Dinamo, da jo je v četrtek zvečer pretepel in dušil v središču Zagreba.V stanovanju naj bi lepo blondinko pretepel, zato je poklicala policijo. Ta je po pisanju 24sata tam tudi posredovala. Bošnjakova je dogodek opisala na svojem instagram profilu: »Po prihodu policije je dejal, da sem sama razmetala svoje stvari in da se me ni niti dotaknil. A na vso srečo (nesrečo) imam jasne poškodbe na telesu.«Za hrvaški medij je povedala, da sta se začela prepirati, nato je jo fizično napadel, zato se je skrila v kopalnico ter poklicala policijo.Nigerijski nogometaš na delu v Zagrebu je vse skupaj zanikal. »Vem, da je težko sprejeti, če nekdo ne želi imeti nič s tabo, a to ni razlog za lažne obtožbe na moj račun. Imam tri sestre in mamo, zato se znam primerno vesti do žensk. One mi ne bi nikoli oprostile, če bi dvignil roko nad drugo žensko.«Domnevna žrtev je na to odgovorila s fotografijo modric ter zapisala, da ne želi njegovega denarja, marveč javnosti povedati, da ni prva, ki ji je to storil.