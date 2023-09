Burno dogajanje v kolesarstvu: Roglič bo moral nekaj ukreniti

Kolesarski svet se trese od pričakovanja, potem ko je nizozemski portal Wielerflits objavil, da je vse dogovorjeno za združitev dveh od najmočnejših ekip v svetovni seriji Jumba Visme in Soudala Quick Stepa. Se bo rodila miš ali bo prišlo do tektonskega premika v karavani? Odgovora še ni, jasno pa je, da je kolesarsko zakulisje živahno kot že dolgo ne in da je Primož Roglič ena od osrednjih figur ekipne kombinatorike.

Če bi do združitve najmočnejše nizozemske ekipe, iz katere se najpozneje po sezoni 2024 umika glavni sponzor Jumbo, s prvo belgijsko silo res prišlo, bi pod imenom Soudal Visma ali Visma Soudal dobili izjemno koncentracijo kolesarske kakovosti. Roglič, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel in Sepp Kuss, zmagovalci zadnjih petih tritedenskih dirk, bi bili le vrh ledene gore.

A ta zveneča imena ne bi mogla ostati na kupu, Jumbo Visma ima za sezono 2024 podpisane pogodbe s 27 kolesarji, Soudal Quick Step s 25, združena ekipa bi jih lahko štela največ 30. »Če se bo to zgodilo, bo to slabo za kolesarstvo. To bo signal, da ne ena ne druga ekipa ne zmore več vzdrževati svojega pogona sama. Je pa tudi jasno, da v tej ekipi, ki po kakovosti ne bo mogla preseči sedanje Jumbo Visme, ne bi ostali ne vsi kapetani ne pomočniki,« nekdanji slovenski profesionalec Martin Hvastija opozarja, da bi se na prepihu lahko znašli številni kolesarji.

Tratnik je že potegnil kratko

To ne bi bila prva združitev z vodjo Soudala Quick Stepa Patrickom Lefeverejem v ozadju. Ko se je leta 2011 njegov Quick Step združil z Omega Phramo Lottom, je kratko potegnil tudi sedanji član Jumba Visme Jan Tratnik, ki se je tedaj vrnil k ljubljanski Radenski Rogu.

Ne glede na to, ali bo prišlo do združitve ali ne, ostaja odprto vprašanje Rogličeve prihodnosti. Slovenski zvezdnik je dal vedeti, da se želi na Touru 2024 potegovati za zmago. Mu lahko kljub veliki notranji konkurenci uspe pri Jumbu Vismi, s katero od drugih ekip bi bil konkurenčen? »Če želi zmagati na Touru, mora nekaj ukreniti, tri ekipe so primerne zanj, Ineos, Lidl Trek in Bahrain Victorious, ki bi bila s številnimi Slovenci zanj najbolj domača, najhitreje bi prebrodil spremembo,« je položaj ocenil Hvastija.