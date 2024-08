Bivši jo je ustrelil v oko, zabodel v vrat in posilil: Zdaj bo nastopila v Parizu

Za Tracy Otto verjetno še niste slišali, a ameriška športnica ima za seboj zgodbo, ki je res neverjetna. Tracy je namreč pred petimi leti doživela velik šok. Nekdanji fant je vdrl v njeno hišo in jo naredil za invalidko, a se ni dala in bo kmalu nastopila na paraolimpijskih igrah v Parizu.

Ameriška lokostrelka je tako opisala svojo grozljivo izkušnjo, ki se je začela, ko je bila doma s svojim takratnim partnerjem. »Parkiral je avto pred mojo hišo, šel okoli hiše in pokukal skozi okno moje spalnice. Spala sva, on pa se je odločil, da bo šel kupit močno zračno puško, imel pa je tudi nož in par lisic. Vrnil se je v mojo hišo, vlomil in naju zbudil ter zavpil, naj vstaneva iz postelje. Rekel nama je, da naju bo ubil in da bo poklical policijo, če se ne ubije sam.«

Žal se ni ustavil le pri vlomu

Ustrelil jo je v oko, nato pa ji zapičil nož v vrat in jo posilil. Njenega takratnega fanta je zabodel v hrbet. Nato je poklical policijo in bil pozneje obsojen na 40 let zapora.

»To je več kot paraliza in invalidski voziček, marsikaj v notranjosti ne deluje več. Moji možgani ne morejo komunicirati s preostalim telesom, tako da ne čutim, ali je kaj narobe pod nivojem moje poškodbe. Če se kaj takega zgodi, mi telo dvigne pritisk, kar lahko povzroči srčni infarkt ali možgansko kap,« je še povedala.