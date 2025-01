Avstrijci so bili po Anžetovem vodstvu že precej nemirni

Skakalni spektakel v Zakopanah oziroma vodenje tamkajšnje nedeljske tekme za svetovni pokal še vedno buri duhove. Potem ko je Anže Lanišek v uvodni seriji tekme za svetovni pokal v Zakopanah pobegnil zasledovalcem že za več kot deset točk, so zlasti avstrijski smučarski skakalci nemudoma zagnali vik in krik. Letos nevajeni tega, da bi jih nekdo (tako zelo) preskočil, so iskali razloge za svoj zaostanek in jih tudi hitro našli ...

265 tisoč štiristo švicarskih frankov (281.231 evrov) je v tej sezoni že zaslužil Daniel Tschofenig.

Bolj kot sijajnemu nastopu slovenskega prvaka so se čudili sporni odločitvi tekmovalnega razsodišča. Potem ko je 28-letni Domžalčan s skokom, dolgim kar 145 metrov, ki ga je kronal z izjemnim pristankom v telemark, prikazal enega od najboljših poskusov nasploh, so pristojni – razumljivo – skrajšali nalet. Zakaj so člani žirije, v kateri je bil tehnični delegat znova Jelko Gros, njegova ameriška pomočnica Jessica Jerome in domači vodja tekmovanja Wojciech Jurowicz, pred startno številko 47, torej spet pred Stefanom Kraftom, še drugič znižali zaletišče, pa ostaja velika uganka. Navsezadnje se veter v tistih trenutkih sploh ni krepil.

Zamejec Daniel Tschofenig se je v Zakopanah veselil svoje pete zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Znižali zaletišče

Avstrijski šampion je po svojem prvem nastopu na skakalnici Wielka Krokiew, po katerem je bil s 131,5 metra »šele« deveti, zgolj zmajeval z glavo; podobno kot že v Bischofshofnu, kjer je pred dobrima dvema tednoma zaradi dolgega čakanja na vrhu zaletišča pred finalnim skokom ostal brez enakovrednih možnosti za osvojitev zlatega orla na 73. novoletni turneji. Zanimivo: tudi takrat je vlogo tehničnega delegata opravljal Gros. »Moj poskus je bil veliko boljši kot prejšnji, toda zaostanek je prav brutalen,« kar ni mogel verjeti svojim očem Kraft, potem ko je na semaforju rezultatov videl, da ga od Laniška loči zajetne 20,9 točke.

»Anžetu je uspel res super skok in ni nezasluženo na vrhu, toda ... Zares ne razumem, zakaj so pred mojim nastopom še drugič znižali zaletišče,« se je spraševal 31-letni as iz Schwarzacha v Pongauu, ki še ni dočakal odgovora. Medtem so poljski mediji izbrskali, da naj bi se za znižanje zaletišča zavzemal prav Gros, njegovo odločitev pa so nekateri označili celo za škandalozno. In kako jim je odgovoril vodja Nordijskega centra Planica ter predsednik strokovnega sveta za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS)? »Po Laniškovem skoku se je (zelena) laserska črta zarisala na rekord skakalnice. Žirija mora skakalcu dati možnost za varen pristanek. To je del športne etike.«

Timi Zajc se že veseli prvih poletov v sezoni konec tedna v Oberstdorfu. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Ugriznil se je v jezik

Kakorkoli že; po grobi napaki, kakor jo je sam opisal, je domžalski rekorder s prvega mesta zdrsnil na končno nehvaležno četrto, na vrh pa se je znova zavihtel nosilec rumene majice Daniel Tschofenig. »Enkrat se vse poravna, tokrat se je po finalu,« je razplet nedeljske tekme v Zakopanah komentiral Kraft, medtem ko Tschofenig ni mogel verjeti, da mu je uspelo izničiti 12,1 točke zaostanka, kolikor ga je po uvodni seriji ločilo od Laniška.

»Da zna Anže dobro skočiti, vemo, morda je imel tudi nekaj sreče ... Moj prvi skok je bil še nekoliko zadržan, pri drugem pa sem vzel srce v roke,« je svoj skok do pete zmage v svetovnem pokalu slikovito opisal 22-letni as iz Straje vasi v spodnji Ziljski dolini.

Na vprašanje, kako je videl odločitve tekmovalnega razsodišča, pa je vodilni v skupni razvrstitvi (pred drugouvrščenim reprezentančnim kolegom Janom Hörlom ima zdaj 80 točk naskoka) že želel nekaj odgovoriti, po krajšem premisleku pa se je raje ugriznil v jezik: »Nič ne bom rekel o tem ...«