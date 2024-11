Andrej Stare prvič odgovoril na očitke, da je prenose v živo komentiral pijan (VIDEO)

Legendarni zdravnik Andrej Stare, ki ga Slovenija pozna predvsem kot dolgoletnega komentatorja športnih dogodkov za RTV Slovenija, je v podkastu pri znanem youtuberju Davidu Milosavljeviću odgovarjal na številna vprašanja, tudi tista manj prijetna.

Stare je neposredno odgovoril tudi na vprašanje, kolikokrat je prenose v živo komentiral pod vplivom alkohola. »Ničkrat. Najlažje je nekomu reči, da je buzerant ali pijanec. In ga s tem diskreditirati!« je poudaril letos upokojeni komentator.

Spomnimo. Nazadnje je veliko prahu v javnosti dvignilo njegovo komentiranje skokov na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu januarja letos. Gledalci, ki so spremljali polete, so bili namreč prepričani, da jih je komentiral vinjen. Med komentiranjem se mu je zatikal jezik, kolcalo se mu je, nekateri so celo slišali, kako je podiral kupčke in si odprl pločevinko.