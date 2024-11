Američanka okrepila slovenske vrste

Slovenska ženska izbrana vrsta je dolgo čakala na okrepitev iz tujine, zdaj jo je dočakala. »Končno,« se je Jessice Shepard razveselila začasna kapetanka Eva Lisec. Prihod Američanke z izkušnjami iz lige WNBA, ki trenutno blesti v Grčiji, pa je poskrbel za optimizem tudi med člani strokovnega štaba. Proti Finski in Madžarski v lovu na EP šteje le zmaga, a Shepardova verjame, da pomlajene slovenske reprezentance ne čaka misija nemogoče.

»Ko so s košarkarske zveze navezali stik z mano, smo se pogovarjali o Sloveniji kot državi, pa tudi o ženski košarki in takoj so me prepričali. Spomladi sem že bila tukaj, pričakali so me na letališču v Benetkah in uspelo mi je videti del pokrajine, ki je res čudovita,« o svoji novi »domovini« pravi zelo zgovorna košarkarica ameriškega rodu, ki predstavlja veliko okrepitev za Slovenijo, ki lovi novo uvrstitev na EP.

Na četrtkovi tekmi na Finskem (17.30) bo Shepardova dočakala tekmovalni debi v slovenskem dresu, nove soigralke je že spoznala na poletnih pripravah, zato se ne podaja v neznano: »S soigralkami smo poleti preživele veliko časa skupaj, spoznala sem jih po človeški plati, kar je še bolj pomembno in mislim, da imamo na igrišču priložnost, da ustvarimo veliko zgodbo.«

S soigralkami smo poleti preživele veliko časa skupaj, spoznala sem jih po človeški plati.

Za uigravanje s soigralkami v tokratnem reprezentančnem oknu 28-letnica, ki bo s 193 centimetri pomembna okrepitev pod slovenskim obročem, ni imela veliko časa, ekipa se je na Kodeljevem zbrala minuli konec tedna, v torek zjutraj jo je že čakal polet na Finsko, kjer bo lovila zmago za ohranitev možnosti za preboj na evropsko prvenstvo.

Tudi Shepardova se zaveda, da v pomlajeni slovenski reprezentanci, v kateri ni poškodovane kapetanke Teje Oblak, manjkajo izkušnje, a je s pregovorno ameriško samozavestjo prepričana, da dekleta lahko vse nadoknadijo z velikim potencialom: »Ko manjka Teja, manjka zelo pomemben del moštva, a so mlade košarkarice kvalitetne, hitro se učijo akcij in so vesele, da bodo dobile priložnost, tudi meni pa je v čast, da jih bom na igrišču lahko vodila in jim pomagala. Imamo dinamično ekipo z dobrimi strelkami, smo pa tudi močne pod košem.«

Nova košarkarica v Slovenijo prihaja s šampionskim pedigrejem in večletnimi izkušnjami igranja v ženski različici lige NBA. Blestela je že v študentskih letih, najprej na univerzi v Nebraski, nato pa še v dresu slovitega Notre Dama, s katerim je osvojila naslov prvakinje v študentski košarki in bila z dobrimi 15 točkami na tekmo ena od izstopajočih igralk v ekipi. V drugem krogu nabora lige WNBA jo je nato izbralo moštvo Minnesota Lynx, v sezonah 2022 in 2023 je dosegala dobrih 8 točk na tekmo, vmes pa se je podala tudi v Evropo, kjer je v minuli sezoni branila barve Dinama iz Sassarija in Venezie, v aktualni pa je v grškem prvenstvu neustavljiva, za Athinaikos v povprečju dosega dobrih 30 točk in 14 skokov na tekmo.

»Osredotočam se na skoke in zapiranje prostora pod obročem, navajena sem, da me tekmice podvajajo in rada podajam soigralkam, ki so proste. Karkoli ekipa potrebuje,« še pravi košarkarica iz mesta Freemont v Nebraski.

Pot na evropsko prvenstvo za Slovenke ne bo lahka, tako na Finskem kot v nedeljo na Kodeljevem proti Madžarski (18.00) šteje le zmaga. Na prvenstvo stare celine, ki bo prihodnje leto v Pireju, Bologni, Hamburgu in Brnu se bodo neposredno uvrstili le zmagovalci skupin in štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. A o tem kasneje, tako Jessica Shepard kot soigralke najprej razmišljajo le o sebi in svoji igri, Američanko pa čaka še ena naloga. »Ne sprašujte me o slovenskih besedah, nekaj jih že znam, a jih ne znam pravilno naglasiti. Znam pa reči hvala,« je z nasmehom zaključila nova okrepitev selektorja Georgiosa Dikaioulakosa.