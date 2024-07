Aleksander Čeferin bo postal dedek

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin je pred finalom evropskega prvenstva v Berlinu, kjer se bosta ob 21. uri pomerili Anglija in Španija, v pogovoru z nekdanjim angleškim reprezentantom Riom Ferdinandom dejal, da imata ekipi povsem enake možnosti za naslov prvaka.

Povsem na koncu pogovora pa je razkril, da bo v kratke postal dedek.

Šestinpetdesetletni slovenski pravnik je bil za sedmega predsednika Uefe izvoljen sredi septembra 2016 in je že pred časom večkrat dejal, da se za nov mandat ne bo potegoval, četudi bi se lahko. O svoji prihodnosti po koncu dela v Uefi ni želel govoriti.

»Imam krasno družino, avgusta bom postal dedek, zagotovo mi bo življenje prineslo kaj lepega.«

Maja lani smo pisali, da se je poročila hči Aleksandra Čeferina Nina Čeferin Benedik s svojim dolgoletnim partnerjem Jakom Benedikom. Morda prav ona pod srcem nosi malo bitjece, saj je najstarejše od treh hčerka Aleksandra in Barbare Čeferin.

Nina je stara 31 let, Neža (22) in Ana (19).

Aleksander Čeferin z ženo Barbaro FOTO: Blaž Samec, Delo

Komu bo pripadel naslov?

»Mislim, da so možnosti 50:50. Španija je igrala najbolje med vsemi na tem turnirju, fascinirala me je, čeprav je bila pred EP ena izmed favoritinj. Anglija ima najboljše igralce in je kot ekipa ves čas napredovala. Začela je bolj sramežljivo, v polfinalu pa so že pokazali izjemno predstavo,« je menil Čeferin v polurnem pogovoru za Legends Lounge.

Pri Angležih ga je najbolj navdušil Jude Bellingham, tudi kapetan Harry Kane, izpostavil je Rodrija kot »možgane« Španije. Pa tudi Hvičo Kvarachelio v ekipi Gruzije in Žana Karničnika, »ki je nepoznan prišel iz slovenske lige in je imel izjemen turnir«.

Princ Wiiliam in predsednik Uefe Aleksander Čeferin. FOTO: Kenzo Tribouillard Afp

»To, kar so počeli, ni bilo pošteno«

Izpostavil je odnos angleških medijev do selektorja Garetha Southgata, ki je bil večji del turnirja, pa že tudi pred njim, tarča številnih kritik. »Z gnusom sem spremljal, kako so se angleški mediji lotili Southgata, ki je najboljši selektor v angleški zgodovini in je ob polfinalu postal junak. To, kar so počeli, ni bilo pošteno.«

Sogovornika sta se dotaknila novih pravil za sodnike, po katerih se o sprejetih odločitvah na EP delivci pravice pogovarjajo s kapetani ekip.

»Sem že dobil obvestila, da bodo to uvedle nacionalne zveze tudi v svojih ligah, tudi v drugi ali denimo tretji. Res ni dobro, da 10 igralcev skače okrog sodnikov. To pravilo bomo uveljavili tudi v ostala tekmovanja Uefe v prihodnje. Turnir je tudi pokazal dve pomanjkljivosti. Tri cm si v prepovedanem položaju že če imaš nekoliko predolg nos. Tudi sojenja iger z roko nihče ne razume in ne zna natančno razložiti.«

Čeferin je ocenil, da je bilo prvenstvo v Nemčiji izjemno uspešno

»Izjemen turnir, navijači, zanimive tekme s tesnmi odločitvami. Veliko sreče za nekatere, denimo za Anglijo, na drugi strani pa precej nesreče, kot je bilo to v primeru moje Slovenije. Po tekmi Slovenije in Portugalske nisem mogel zaspati, a tega navijaškega v sebi ne morem kazati na tribunah. Tega nisem počel že, ko sem bil predsednik Nogometne zveze Slovenije.«

Izpostavil je, da so bili le trije, štirje incidenti ob več milijonih navijačev

»Navijači nacionalnih ekip so bolj vljudni od klubskih in se ne spopadajo toliko. Poleg tega so bile oblikovane navijaške cone in je to dodatno vplivalo, da je bilo manj incidentov. Čestitke tudi prijazni nemški policiji. Vedeti pa moramo, da je bil to festival prijateljstva, nediskriminacije in ne vojna, temveč tekmovanje in zaradi prej omenjenega še veliko več.«

Predsednik Uefe je dejal, da je bila velika odgovornost organizirati EP v času »velikih varnostnih izzivov v svetu«, kar so usklajevali na številnih sestankih z nemško vlado. Zahvalil se je svojemu osebju ter predvsem 16.000 prostovoljcem. Izpostavil je, da jim je nova tehnologija olajšala delo. »Posebej pri vstopnicah smo skoraj povsem izključili črni trg.«

Število nogometnih tekem je doseglo vrh, Uefa jih ne bo več povečevala zaradi zdravja nogometašev, je pojasnil Čeferin.

Po njegovem mnenju pa se je za pravilno izkazala odločitev, da se EP iz 16 razširi na 24 reprezentanc. »Gruzija, Slovenija in nekatere druge podobne države se ne bi uvrstile, so pa dokazale, da so sodile na EP. To tekmovanje je tako postalo močnejši turnir kot svetovno prvenstvo.«

Dobičkonosen bo tudi ženski nogomet

Ferdinand ga je vprašal, kako vidi odnos med Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) in Uefo, kot rivalstvo ali sodelovanje. »Oboje. A v 90 odstotkih primerov gre za sodelovanje. Uefa je povem samostojna in ima s skoraj sedmimi milijardami letnega prometa štirikrat večji proračun, 97 odstotkov prihodkov pa se vrača v nogomet,"«je navedel Čeferin in ob skokovitem napredovanju ženskega nogometa napovedal, da bo tudi ta v prihodnje postal dobičkonosen. »Zagotovo se bo to zgodilo.«