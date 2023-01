Zormanovim varovancem zmaga za slovo, v igri kvalifikacije za OI v Parizu

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svoji zadnji tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem v Krakovu premagala Črno goro z 31:23 (15:8).

Slovenski rokometaši so vse dvome o zmagi nad Črnogorci, ki so jih lani presenetili na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem ter jim preprečili nastop v drugem delu tekmovanja, razrešili v prvi polovici tekme, ko so si priigrali sedem golov prednosti. V nadaljevanju so imeli popoln nadzor nad tekmeci ter na svoj račun vpisali četrto zmago na letošnjem turnirju. V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Aleks Vlah s šestimi goli, Domen Novak je prispeval pet zadetkov.

V četrtfinale Španci in Francozi

Izbranci Uroša Zormana so v skupinskem delu v Katovicah premagali Savdijce s 33:19 in Poljake z 32:23 ter izgubili proti Francozom z 31:35. V glavnem delu tekmovanja v Krakovu so dosegli dve zmagi, Irance so ukanili z 38:21, Črnogorce pa z 31:23. Po porazu proti Špancem s 26:31 so osvojili tretje mesto v skupini 1. V četrtfinale so se uvrstili Španci in Francozi.

Končna uvrstitev slovenskih rokometašev na letošnjem svetovnem prvenstvu bo znana po ponedeljkovih tekmah v skupinah 3 in 4 v Katovicah in Malmöju. Uvrstitev med prvih deset jim prinaša nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre v Parizu 2024.